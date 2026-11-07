Paro Judicial en México por Evaluación de Desempeño y Cierre de Sedes

Trabajadores del PJF mantienen paro indefinido en 29 ciudades contra el nuevo sistema de evaluación, exigiendo estabilidad laboral y mesas de negociación.

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) mantuvieron un paro indefinido de labores que afectó al menos 17 estados y la Ciudad de México, iniciándose en el primer minuto del viernes 6 de noviembre. La movilización se originó como respuesta directa al nuevo sistema de evaluación de desempeño, con manifestantes que bloquearon accesos y exigieron garantías de estabilidad laboral junto con la apertura de un diálogo constructivo con las autoridades competentes.

Conflictos Laborales y Exigencias Sindicales

El núcleo del desacuerdo radica en la implementación de pruebas cada dos años que, según los inconformes, podrían derivar en la pérdida de plazas laborales, aunque advirtieron que estas consecuencias no son automáticas. Los empleados del sector judicial reclaman evaluaciones objetivas que prioricen la capacitación sobre el castigo, la continuidad en sus puestos de trabajo, un incremento salarial significativo y una redistribución justa de las cargas de trabajo asignadas.

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Los trabajadores cuestionan específicamente que el mecanismo de evaluación incorpore valoraciones subjetivas de sus superiores jerárquicos, además de exámenes de conocimientos técnicos. Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, expresó al mediodía que el personal no rechaza la evaluación en sí, sino el propósito punitivo que creen que le otorgan las autoridades, insistiendo en que el fin debe ser el desarrollo profesional y no la expulsión del sistema.

Impacto en la Ciudad de México y Sedes Federales

En el recinto de San Lázaro, los manifestantes liberaron la calzada Ignacio Zaragoza después de casi cuatro horas de bloqueo, sin haber logrado ser atendidos por las autoridades gubernamentales en ese momento. A pesar de la reapertura de las vialidades, esto no significó el levantamiento del paro general, el cual se extendió a 29 ciudades a nivel nacional, incluyendo sedes en Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Morelos.

La movilización también cubrió Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, el Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En la capital, la protesta involucró activamente a empleados de las zonas Ajusco, Las Flores y Prisma, donde al comienzo de las movilizaciones alrededor de un centenar de empleados colocó cadenas en los accesos para impedir el ingreso al edificio principal del Poder Judicial.

Posturas Jurídicas y Advertencias de Expertas

La penalista Diana González Obregón advirtió públicamente que la suspensión de actividades perjudica directamente a las víctimas y a las personas que esperan trámites, audiencias y resoluciones judiciales. En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, afirmó que detener las operaciones puede frenar procesos legales vitales, con consecuencias negativas para quienes necesitan una respuesta pronta de los tribunales y cuya situación podría agravarse con el cierre del año.

González Obregón llamó a levantar el paro inmediatamente y establecer una mesa de trabajo que permita atender los reclamos sin interrumpir los servicios judiciales esenciales. Consideró que es fundamental preservar la atención al público mientras se discuten las condiciones laborales, defendiendo al mismo tiempo la evaluación del desempeño y la necesidad de fortalecer los controles internos mediante la negociación y no la paralización.

Continuidad de las Protestas y Guardias de Seguridad

El jurista Ney Granados sostuvo que las movilizaciones continuarán en todo el país hasta lograr una interlocución efectiva con las autoridades del poder judicial. Granados, entrevistado en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, insistió en la construcción de una mesa de trabajo para discutir las condiciones de aplicación de las pruebas y las demandas laborales del personal, señalando que el criterio de los titulares no debe prevalecer sobre los conocimientos técnicos.

Ante la incertidumbre, el personal organizó guardias afuera de las instalaciones de los órganos jurisdisdiccionales para resguardar los inmuebles y la infraestructura mientras dure la protesta. Al cierre de esta edición, los manifestantes de San Lázaro y las sedes en los estados mantenían la exigencia de diálogo, pidiendo información clara sobre las peticiones, los servicios continuos disponibles y los canales de comunicación para evitar la incertidumbre en los usuarios del sistema legal.