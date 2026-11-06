Paro Judicial en México: Protestas por Evaluación del PJF Afectan Trámites

El Órgano de Administración de Justicia del PJF implementa evaluaciones para el 4 y 15 de diciembre, provocando paro nacional y bloqueos en diversas entidades sin resolver disputas sindicales.

El Poder Judicial de la Federación enfrenta una crisis operativa significativa tras el inicio de un paro nacional de labores impulsado por sus trabajadores. La medida de protesta se originó inmediatamente después de que se revelara un nuevo esquema de evaluación profesional para el personal judicial programado para los primeros días de diciembre. Los empleados argumentan que estos exámenes representan una amenaza directa a sus puestos de trabajo, lo que ha generado incertidumbre y disturbios en múltiples regiones del país.

Cronograma Oficial de las Evaluaciones Judiciales

El Órgano de Administración de Justicia confirmó mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación que medirá el desempeño, conocimientos y preparación profesional de diversos funcionarios. El calendario establecido fija las fechas de aplicación para los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre. Las calificaciones seguirán una escala numérica de 0 a 100 puntos, dividida en categorías que van desde sobresaliente hasta insuficiente. Este proceso busca valorar el cumplimiento individual y colectivo de las funciones, con el objetivo declarado de fortalecer la eficiencia y calidad en la administración de justicia.

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Reivindicaciones Sindicales y Liderazgo de Patricia Aguayo

La vocera de los empleados en la Ciudad de México, Patricia Aguayo , ha encabezado la resistencia contra este acuerdo general. Los trabajadores sostienen que la evaluación no busca obtener un logro profesional, sino vulnerar sus derechos laborales. Aguayo cuestionó públicamente la equidad del sistema, señalando que jueces y magistrados, algunos ingresados a través de lo que ella describe como una tómbola, no han sido sometidos a evaluación, mientras que la parte evaluativa para los empleados será realizada por ellos mismos.

Impacto en Trámites y Bloqueos Regionales

Las movilizaciones han provocado retrasos severos en audiencias y resolución de asuntos para miles de ciudadanos. En Hidalgo , alrededor de 400 personas mantuvieron un bloqueo en la sede del Poder Judicial en Pachuca y marcharon por la avenida Colosio. En Guerrero , los manifestantes bloquearon el Bulevar de las Naciones con carpas para impedir la circulación vehicular. El Estado de México se sumó a las protestas con un mitin frente a las instalaciones gubernamentales en Toluca, donde se expusieron demandas que podrían extenderse a más bloqueos si no hay respuesta favorable.

Defensa Institucional y Perspectivas Legales del Órgano

Ante la parálisis, el Órgano de Administración de Justicia emitió un comunicado oficial para desmentir que los exámenes provoquen despidos masivos o pérdida de plazas. La institución insiste en que no implicará aprobación ni reprobación, y que los resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia del personal. Aunque respeta la libertad sindical y el derecho a expresar inconformidades, enfatiza que la evaluación del desempeño es una obligación legal y constitucional a cumplir, reiterando su disposición al diálogo para llevar a cabo este mandato institucional.