Paro nacional de la CNTE genera incertidumbre por suspensión de clases en México

Un paro indefinido de la CNTE afecta la operación de escuelas públicas en varios estados de México. Padres de familia buscan confirmar si habrá clases el 2 de junio mientras continúa el conflicto magisterial con un pliego petitorio que exige aumentos salariales y cambios en políticas educativas y de seguridad social.

El inicio de junio ha traído consigo una enorme dosis de incertidumbre para miles de familias en México. Tras el arranque de un paro nacional indefinido por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la pregunta del millón que inunda los grupos de WhatsApp de los padres de familia es: ¿habrá clases mañana 2 de junio?

Si tienes hijos en preescolar, primaria o secundaria en el sistema público, aquí te explicamos con peras y manzanas cómo está la situación y si te tocará dar la vuelta en balde a la escuela. ¿QUÉ DICE EL CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP?

Para empezar, hay que poner las cartas sobre la mesa: la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que el martes 2 de junio no es un día de descanso obligatorio ni un feriado oficial en el calendario escolar. Desde la perspectiva de las oficinas centrales, mañana se trabaja de manera normal.

Sin embargo, una cosa es el papel y otra la realidad en las calles. Debido a que miles de maestros se han sumado formalmente a las movilizaciones y plantones, la suspensión de labores en las escuelas no viene por un decreto del gobierno, sino por la pura ausencia de los docentes que decidieron apoyar la protesta. ESTADOS DONDE SE SUSPENDEN CLASES ESTE 2 DE JUNIO El impacto del movimiento magisterial no es el mismo en todo el país.

La CNTE tiene mayor fuerza en ciertas regiones, por lo que las escuelas públicas de las siguientes diez entidades son las que reportan cierres y suspensión de actividades: - Chiapas - Oaxaca (donde el paro comenzó desde finales de mayo) - Guerrero - Michoacán - Veracruz - Zacatecas - Yucatán - Baja California - Hidalgo ¿Qué pasa con la Ciudad de México? En la capital del país la afectación es parcial.

Los cierres se concentran principalmente en los planteles cuyos profesores están afiliados a la Sección 9 de la CNTE. La recomendación de oro para todas las familias es verificar directamente con los directivos o maestros de su escuela si se van a presentar a laborar, ya que el impacto varía según cada municipio y plantel. ¿QUÉ ES LO QUE EXIGE LA CNTE CON ESTA PROTESTA?

Este paro nacional no tiene una fecha de caducidad definida y ocurre en plena recta final hacia el inicio del Mundial de Futbol 2026. Los maestros mantienen un pliego petitorio firme ante el Gobierno Federal que incluye: - Un aumento del 100% al salario base. - La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para eliminar las Afores y regresar a pensiones solidarias. - Borrar por completo la Reforma Educativa de 2019.

- Alto a los descuentos salariales a los maestros manifestantes y mayor presupuesto para la infraestructura de las escuelas. Ante esto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que las mesas de diálogo siguen abiertas bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Delgado recordó que ya en 2025 se logró frenar el aumento de la edad mínima para jubilarse y reiteró el compromiso de desaparecer la USICAMM para construir un nuevo sistema junto a los maestros, buscando que el regreso a las aulas ocurra lo antes posible





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paro Nacional CNTE Suspensión De Clases México Educación Protesta Maestros SEP Calendario Escolar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNTE alista paro indefinido y acusa blindaje del Zócalo para proteger el MundialRosa Icela Rodríguez no descartó que durante el Mundial de Futbol se presenten movilizaciones

Read more »

Alista la CNTE paro indefinido; marcharán el lunes al ZócaloLa Sección 9 de la CNTE acusó a los gobiernos federal y capitalino de “amurallar” el Zócalo para privilegiar el Mundial de Futbol

Read more »

CNTE mantiene movilizaciones y paro nacional para este 1 de junioMarcharán en CDMX

Read more »

Confía Sheinbaum a Segob y SEP diálogo con la CNTE; iniciará hoy paro nacionalEl Gobierno federal confirmó que continúan las mesas de diálogo con la CNTE mientras inicia el paro nacional de docentes.

Read more »