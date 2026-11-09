Paro Nacional del INE: Rechazo al Aumento Salarial del 6 por Ciento

Trabajadores del INE en Veracruz se unen al paro nacional contra el aumento del 6 por ciento anunciado para 2027. Exigen 100 por ciento o dos salarios mínimos y mejores condiciones laborales en este conflicto que afecta la atención ciudadana.

Más de cinco mil trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral en todo el país se sumaron el lunes 9 de noviembre a una movilización nacional para rechazar la propuesta de incremento salarial del 6 por ciento. Esta decisión, anunciada para entrar en vigor a partir de enero de 2027, ha generado una fuerte reacción en las sedes estatales y distritales, incluyendo en Veracruz, donde la atención al público se vio suspendida en diversas localidades. El paro de labores afectó directamente a los empleados de Coatzacoalcos, Orizaba y Xalapa, quienes consideran insuficiente esta medida frente a sus necesidades básicas y responsabilidades laborales actuales.

Exigencias Salariales y Condiciones Laborales

Los trabajadores del Instituto Nacional Electoral exigen un aumento salarial del 100 por ciento o, como mínimo, que el tope de su sueldo sea equivalente a dos salarios mínimos. Actualmente, los percepciones mensuales en lugares como Coatzacoalcos ascienden a aproximadamente 9 mil 600 pesos, una cifra que los empleados consideran insuficiente para cubrir sus gastos frente al costo de vida actual. María de Lourdes Guillén Facundo, auxiliar de atención ciudadana en Coatzacoalcos, señaló que la principal demanda es recibir un ingreso justo que refleje las responsabilidades del cargo, ya que llevan más de una década sin recibir un incremento salarial significativo.

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Además de la reivindicación económica, el personal administrativo y de atención solicita la homologación de periodos vacacionales y la estandarización de los horarios laborales de lunes a viernes. También reclaman la renovación del equipo obsoleto utilizado en las oficinas y exigen garantías claras de que no habrá represalias, acoso o despidos por participar en las manifestaciones. Los funcionarios del distrito electoral de Orizaba añadieron que, aunque trabajan bajo protesta, mantienen su lucha para nivelar salarios y cuestionan la asignación de recursos para contratos millonarios cuando el presupuesto para el personal es escaso.

Alcance Geográfico y Reacción Institucional

La movilización no se limita a una sola región, sino que abarca una amplia lista de entidades federativas donde los trabajadores del Instituto Nacional Electoral han suspendido actividades. Los módulos cerraron sus puertas en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Chiapas, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Quintana Roo y Campeche. En el caso específico de Veracruz, el paro fue ejecutado por los trabajadores de los módulos ubicados en la avenida Manuel Ávila Camacho, en el Centro Comercial Soriana y en la zona de Monte Magno.

No obstante, la interrupción de servicios no fue uniforme en toda la entidad. La Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, ubicada en la calle Nuevo León de Xalapa, continuó operando con normalidad durante la jornada de huelga. Esto crea una situación de disparidad en la atención al electorado, donde algunas sedes permanecieron abiertas mientras otras, como las de Coatzacoalcos, suspendieron completamente los trámites de expedición, renovación y entrega de credencial para votar. Los trabajadores de Coatzacoalcos, en la Junta Distrital Ejecutiva número 11, hicieron una pausa temporal de sus labores para mantener la presión pública.

Próximos Pasos y Impacto en la Gestión Pública

El desenlace de esta crisis laboral dependió inicialmente de una reunión programada para las 10:00 horas del lunes entre un representante del personal inconforme y la Consejera Presidenta Provisional del INE en las oficinas centrales de la Ciudad de México. María de Lourdes Guillén Facundo indicó que la continuidad de las protestas y la posible reanudación de labores estarían sujetas a los resultados de ese encuentro y a las instrucciones de la representación nacional. Los empleados acordaron permanecer atentos a cualquier acuerdo para determinar si la huelga finaliza o se prolonga en los días siguientes.

La suspensión de servicios en módulos clave como los de Coatzacoalcos y Orizaba tiene un impacto directo en los ciudadanos que requieren trámites urgentes relacionados con su documentación electoral. Los inconformes advirtieron que, si no obtienen una respuesta favorable a sus demandas de salario digno y condiciones laborales mejoradas, la acción de paro podría extenderse. Mientras tanto, el conflicto destaca la tensión entre la gestión presupuestal del organismo electoral y las necesidades básicas de su fuerza laboral, dejando a miles de ciudadanos con el acceso a la atención pública limitado hasta que se resuelva la disputa.