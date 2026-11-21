El Parque Ecológico de Irapuato intensifica su programación con veladas astronómicas y la premiación del concurso de fotografía para atraer a más familias durante el cierre del año.

El Parque Ecológico de Irapuato ha iniciado un proceso de expansión en su calendario de eventos para el cierre de año. La dirección del recinto ha anunciado que intensificará la frecuencia de actividades culturales, recreativas y deportivas. El objetivo central es convertir el espacio en un destino de entretenimiento habitual para las familias irapuatenses y no solo en un lugar para visitas ocasionales.

Estrategia de coordinación interdependencial

La nueva estrategia implica que el parque ya no dependerá exclusivamente de la Dirección General de Sustentabilidad para su programación. El titular de Sustentabilidad, Guerrero Guerrero, explicó que el trabajo del Sistema de Parques permitirá incorporar propuestas de distintas dependencias. Esta red colaborativa busca sumar ofertas de entretenimiento, cultura y deporte para que la gente pueda acudir con mayor frecuencia al recinto.

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La intención es que el espacio mantenga un movimiento constante durante todo el año. Esto contrasta con el modelo anterior donde la actividad se concentraba principalmente en fechas especiales. Al diversificar la oferta, se busca aprovechar mejor los distintos espacios naturales con los que cuenta el parque.

Éxito de la velada astronómica de noviembre

Uno de los indicadores de este cambio de estrategia fue la respuesta a la velada astronómica prevista para la última semana de noviembre. Los organizadores registraron una participación muy superior a las expectativas iniciales. Guerrero Guerrero señaló que el cupo prácticamente se encuentra agotado.

Casi cuatrocientas personas se registraron para participar en esta actividad. Los asistentes podrán disfrutar de la observación del cielo nocturno dentro del parque. El funcionario recordó que el recinto cuenta con una capacidad limitada para recibir visitantes. Por ello, es fundamental respetar los espacios disponibles y los límites de aforo establecidos.

Premiación del concurso de fotografía

Para diciembre, el calendario incluye la premiación del concurso de fotografía de naturaleza de áreas naturales protegidas. La convocatoria para este certamen ya ha cerrado sus inscripciones. Actualmente, las imágenes participantes se encuentran en la etapa de deliberación para elegir a las ganadoras.

La presentación de las fotografías seleccionadas y la ceremonia de premiación se realizarán durante la primera semana de diciembre. Estos eventos se llevarán a cabo en las instalaciones del Parque Ecológico de Irapuato. La presencia de estos encuentros forma parte de la estrategia para mantener actividades constantes en el recinto.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

Con esta coordinación ampliada, el Parque Ecológico contará con una programación más extensa. Esto permitirá atraer a familias, visitantes y personas interesadas en actividades ambientales, culturales y deportivas. La meta es asegurar que el recinto sea un punto de referencia social y recreativo relevante para la ciudad.