Parque Ecoturístico Solís en Acámbaro: Una Opción Atractiva para las Vacaciones

El Parque Centro Ecoturístico Solís en Acámbaro, Guanajuato, se presenta como una excelente alternativa para disfrutar de la naturaleza y la convivencia familiar durante la temporada vacacional. Con amplias áreas verdes, asadores, juegos infantiles y tarifas accesibles, el parque ofrece un espacio seguro y divertido para todas las edades, ubicado a pocos metros de la presa Solís.

Acámbaro , Gto. Con el inicio de la temporada vacacional, diversas alternativas de recreación ganan importancia para las familias que buscan lugares accesibles y al aire libre . En este escenario, Jorge Tinajero González anuncia que el Parque Centro Ecoturístico Solís está preparado para recibir a las familias de Acámbaro y a los turistas que visitan la ciudad en busca de días de descanso. El Parque Centro Ecoturístico Solís se posiciona como una de las opciones más atractivas en el municipio de Acámbaro , gracias a su cercanía con la presa Solís y a las características naturales que ofrece para el esparcimiento. El lugar se encuentra a pocos metros de este importante cuerpo de agua; el parque brinda a los visitantes la oportunidad de disfrutar de amplias zonas verdes, ideales para pasar un día de campo en compañía de familiares y amigos.

El espacio ecoturístico en Acámbaro pone a disposición áreas verdes, asadores y juegos infantiles con acceso económico para las familias. Este lugar ha sido acondicionado por Jorge, residente de la comunidad de Solís, quien ha trabajado en su adaptación con el propósito de ofrecer a la población un sitio digno, accesible y seguro para la recreación. Entre los servicios disponibles, el parque cuenta con zonas de asadores, lo que permite a los visitantes preparar sus propios alimentos durante su estancia. Además, ofrece sanitarios y áreas de juegos infantiles, lo que lo convierte en un sitio adecuado para personas de todas las edades, especialmente para familias con niños. Según testimonios de quienes participan en el cuidado y mantenimiento del lugar, el parque ha empezado a consolidarse como un punto de encuentro habitual, particularmente los fines de semana, cuando familias de Acámbaro acuden a convivir, fortaleciendo la tradición de reuniones familiares en un entorno natural.

Jorge Tinajero González informó a la población que el acceso al parque tiene un costo de 30 pesos por vehículo, sin importar el número de ocupantes, una tarifa económica para grupos familiares numerosos, ya que pueden ingresar entre 10, 12 o hasta 15 personas por unidad. Para motocicletas, la tarifa es de 20 pesos. Los ingresos se destinan directamente al mantenimiento del parque, con el objetivo de preservar sus instalaciones en buen estado y seguir mejorando este espacio que busca atraer a un mayor número de visitantes tanto entre semana como durante los fines de semana. De esta manera, el Parque Centro Ecoturístico Solís se presenta como una de las alternativas locales para disfrutar de la naturaleza durante esta temporada vacacional, ofreciendo un ambiente tranquilo, accesible y propicio para la convivencia familiar a escasos metros de la presa Solís.

El Parque Centro Ecoturístico Solís se ha convertido en una opción valiosa para los habitantes de Acámbaro y sus visitantes, proporcionando un espacio seguro y accesible para el esparcimiento al aire libre. La iniciativa de Jorge, respaldada por la comunidad, demuestra el potencial del ecoturismo local para fortalecer los lazos familiares y promover la recreación sana. El éxito del parque reside en su capacidad para ofrecer una experiencia completa, que combina la belleza natural del entorno con servicios prácticos y asequibles. La inversión en el mantenimiento continuo asegura que el parque siga siendo un lugar atractivo y en óptimas condiciones para el disfrute de todos. La cercanía a la Presa Solís añade un valor significativo, ya que permite a los visitantes disfrutar de vistas panorámicas y actividades acuáticas complementarias. El futuro del parque se vislumbra prometedor, con la posibilidad de expandir sus servicios y atraer a un mayor número de visitantes, consolidando su posición como un punto de referencia para el turismo local y un ejemplo de desarrollo sostenible





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Parque Ecoturístico Acámbaro Guanajuato Vacaciones Presa Solís Ecoturismo Recreación Familia Aire Libre Turismo Local

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vecinos de Acámbaro denuncian a arenera por grietas en sus casas y daños a sus tuberíasVecinos de la colonia Agrícola Oriental denuncian afectaciones estructurales, ambientales y de movilidad provocadas por la operación de la arenera en Acámbaro

Read more »

Vecinos de Irapuato Solicitan Refuerzo de Seguridad tras Inauguración de Parque VecinalResidentes del fraccionamiento Guerrero en Irapuato, Guanajuato, piden a la alcaldesa Lorena Alfaro García mayor seguridad durante la inauguración de un parque vecinal. La alcaldesa reconoce la importancia de la seguridad y el compromiso de abordarla.

Read more »

Crisis en el transporte público de Acámbaro: Vecinos exigen soluciones y autoridades amenazan con sancionesHabitantes de Acámbaro denuncian deficiencias en el servicio de transporte público, incluyendo falta de unidades, incumplimiento de horarios y cobros indebidos. Las autoridades municipales, ante el incumplimiento de los concesionarios, amenazan con multas y revocación de concesiones, priorizando el bienestar ciudadano.

Read more »

¿Es obligatorio que tu gato tome el sol?; las claves si vive en un departamentoEl acceso a la luz solar influye directamente en el equilibrio térmico

Read more »

Acámbaro: hallan muerto a Francisco Javier, desaparecido desde febreroLa Alerta AMBER fue desactivada tras confirmarse el hallazgo del joven de 17 años; Fiscalía investiga las circunstancias del caso

Read more »

El parque fantasmaras casi siete años de la firma del primer contrato, las y los hidrocálidos no sabemos cuánto costó la planta que nunca funcionó

Read more »