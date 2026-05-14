Parque Viveros Coyoacán cierra por lluvias y desbordamiento del Río Magdalena

El Parque Viveros Coyoacán, uno de los más visitados en la Ciudad de México, ha tenido que cerrar sus instalaciones debido a las intensas lluvias torrenciales registradas en la CDMX y el incremento en los niveles del Río Magdalena que atraviesa el parque. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha informado que la reapertura está programada para este jueves 14 de mayo, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

Este miércoles, los visitantes del Parque Viveros Coyoacán encontraron que no estaba permitido el ingreso hasta nuevo aviso debido a cuestiones de saneamiento, según un breve comunicado firmado por la administración del área natural.

Ante las dudas reportadas por el incidente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) compartió un comunicado más detallado sobre lo ocurrido y con la fecha de apertura. Anoche, la SEMARNAT indicó que la reapertura del Parque Viveros de Coyoacán está programada para este jueves 14 de mayo, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

Cabe destacar que el cierre se dio tras el desbordamiento del Río Magdalena y el incremento de los niveles en el río San buenaventura. La reapertura del Parque Nacional Viveros de Coyoacán se prevé para el jueves 14 de mayo, siempre y cuando las condiciones climáticas y de seguridad permitan garantizar un acceso seguro para las y los usuarios.

Debido a las lluvias torrenciales registradas en la CDMX los días 11 y 12 de mayo, y al incremento en los niveles del Río Magdalena que atraviesa el Parque Nacional Viveros de Coyoacán, se determinó el cierre preventivo de sus instalaciones este 13 de mayo. La SEMARNAT mencionó que el desbordamiento se dio precisamente en una de las zonas más concurridas del parque, por lo que se decidió un cierre para cuidar a los visitantes.

Los trabajos de saneamiento incluyen desazolve de canales internos, retiro de lodo, incorporación de gravilla en la pista de corredores y evaluación de la estabilidad del arbolado cercano al cauce





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