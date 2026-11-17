El Zoológico de León enfrenta medidas de AGRICULTURA y SINASICA por seis aves muertas. Se vigila el lago y se desinfectan zonas para proteger la fauna restante.

El Parque Zoológico de León enfrenta una estricta vigilancia sanitaria tras la confirmación oficial de un brote de influenza aviar que ha cobrado la vida de seis aves silvestres en sus instalaciones. Esta emergencia sanitaria ha provocado la inmediata intervención de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ( SINASICA), quienes han desplegado un protocolo de contención diseñado para proteger a la fauna restante y prevenir la propagación de la enfermedad entre las diferentes especies que habitan el recinto.

Protocolo de Contención y Vigilancia del Lago

AGRICULTURA ha informado que la estrategia de monitoreo se centra de manera focalizada en las aves silvestres y migratorias que residen en el lago del recinto. La autoridad competente supervisará activamente a las especies que llegan durante esta temporada, reconociendo que los cuerpos de agua del parque atraen de forma natural a aves externas a la zona, lo cual constituye un factor de riesgo que escapa del control operativo directo del zoológico. Este enfoque preventivo busca identificar cualquier signo de infección en las poblaciones visitantes antes de que establezcan contacto con los animales endémicos del parque.

Also read Campesinos acusan incumplimiento de acuerdos por parte de Agricultura; alistan bloqueos

Como medida de seguridad adicional, se ha implementado el aislamiento y manejo controlado de cualquier ejemplar que presente signos clínicos de enfermedad, así como el resguardo preventivo de las aves que circulan libremente en el área del lago central. Esta distinción operativa es crucial para garantizar que las aves domésticas o alojadas en el parque no se expongan a patógenos traídos por las aves migratorias que utilizan el ecosistema del lago como punto de descanso y alimentación.

Desinfección y Aislamiento Preventivo

Para frenar la posible transmisión del virus, el personal sanitario llevará a cabo la desinfección diaria de las rutas de tránsito y de las zonas específicas donde fueron localizados los ejemplares afectados. Este procedimiento riguroso tiene como objetivo principal cuidar de las especies que ya existen en el zoológico, eliminando cualquier rastro viral que pudiera quedar en el entorno inmediato de las muertes ocurridas. La limpieza profunda se extiende a todas las áreas de alto tráfico que hayan sido frecuentadas por las aves fallecidas o que estén en estrecho contacto con ellas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más casos de esta gripe en aves dentro del Parque Zoológico de León, lo que sugiere que las medidas de contención podrían estar limitando la propagación del brote a otras áreas del complejo. Sin embargo, las autoridades mantienen un estado de alerta máxima debido a la naturaleza altamente contagiosa de la influenza aviar y al riesgo que representa para la biodiversidad local y para la salud pública general.

Contexto Regional y Otros Incidentes en Veracruz

Mientras tanto, en otras zonas de Veracruz, la población se enfrenta a incidentes de tránsito grave y crisis sanitarias en instituciones de salud. Por un lado, Pipa Acaba resultó destrozada tras volcar sobre la autopista Cardel-Poza Rica, un incidente que dejó al conductor huyendo de la escena sin aportar ayuda inmediata a los involucrados. Este tipo de eventos viales ponen de manifiesto la necesidad de una mayor fiscalización en las principales vías de comunicación interestatal.

En el ámbito de la salud pública, se reportó un caso grave relacionado con Lawliet, un bebé que sufrió quemaduras graves mientras estaba bajo la custodia del IMSS 32 de Minatitlán. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad local sobre los protocolos de seguridad en las unidades médicas del estado. Ambos incidentes, aunque ajenos al brote de influenza, forman parte de la compleja situación social y sanitaria que atraviesa la región, destacando la importancia de mantener la vigilancia constante en todos los frentes de la administración pública.