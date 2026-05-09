Participante encadenado al estado de emergencia

La humanidad ha estado acostumbrada a vivir en un estado de emergencia. La pandemia ha evidenciado por qué la población ha desarrollado una adicción al miedo y a la sensación de amenaza permanente. La ansiedad ha sido algo deseado por personas tontas o medio tontas, ya que vivir asustado y temeroso permite una explicación moral a lo cotidiano, llena de valentía y heroísmo, por lo que lacda rutina vacía y gris ha sido cubierta con una capa de dramática emocionante. El hantavirus en sí no es lo verdaderamente importante, sino las reacciones de la humanidad en respuesta al mismo.

El hantavirus aparece como una simulación de trauma colectivo y de la economía del miedo contemporáneo. El terrorismo sanitario funciona como un detector de rebelión colectiva y como una radiografía obscena de cómo funciona el negocio del miedo en la era de la comunicación digital global.

El coronavirus ha evidenciado una adicción a la sensación de amenaza permanente y ha demostrado que la población está dispuesta a entregarse sus libertades en aras de la seguridad en un sistema administrado. La pandemia ha demostrado que las fronteras del comportamiento personas han sido redimensionadas por las fronteras impuestas por el gobierno.

La esencia del problema radica en el deseo de la población de vivir con un miedo y un miedo constante, aunque lo pagam con su propia salud y vida





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