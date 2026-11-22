La SSC capitalina desplegará más de 5,000 policías y drones en el partido de la NFL entre 49ers y Vikings del domingo 22 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que más de 5,000 policías participarán en un operativo especial para recibir a los aficionados que asistirán al partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings. El encuentro se realizará el domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas en el Estadio Banorte, donde se espera la concentración de miles de seguidores del futbol americano.

El dispositivo de seguridad, denominado Estadio Seguro, abarca el inmueble deportivo y sus alrededores. La SSC indicó que el operativo cuenta con 213 unidades policiales, vigilancia mediante drones, sobrevuelos de un helicóptero y personal médico para atender cualquier emergencia durante la jornada.

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Cómo funciona el operativo Estadio Seguro

La SSC explicó que el despliegue no se limitará a la presencia de uniformados en el estadio. La estrategia también contempla labores de prevención, supervisión de vialidades y atención a los asistentes durante el desarrollo del encuentro.

Para cubrir el evento, la dependencia cuenta con elementos de la Policía Auxiliar, la Policía Preventiva, la Policía Turística, la Subsecretaría de Control de Tránsito y personal de Inteligencia. Cada corporación tendrá una función específica dentro del dispositivo.

Uno de los recursos principales será el uso de drones, con los que se reforzarán las tareas de vigilancia y supervisión para proteger a los aficionados. Además, un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores realizará sobrevuelos en la zona del Estadio Banorte.

Vigilancia vial y rutas para llegar al estadio

El operativo de tránsito se implementará en las inmediaciones del Estadio Banorte, ubicado en la zona de Santa Úrsula. La SSC informó que se instalarán dispositivos de control vial en calzada de Tlalpan y avenida de los Insurgentes, dos arterias importantes de la capital.

Debido a la concentración de asistentes, las autoridades recomendaron a los aficionados salir con anticipación y tomar previsiones para evitar retrasos en el trayecto. El objetivo de los dispositivos de control vial es facilitar la circulación durante la llegada y salida del partido.

Los aficionados también pueden utilizar el servicio Park and Ride, que contará con autobuses de la Red de Transporte Público para trasladar a los asistentes hacia el estadio. Los puntos de salida anunciados son Plaza Carso, en el paradero del Trolebús, el Estadio Olímpico Universitario, el Centro Comercial Santa Fe y el Auditorio Nacional.

La SSC recomendó llegar con tiempo a estos puntos para abordar las unidades y considerar el tiempo adicional que puede requerir el traslado. Esta previsión busca evitar contratiempos antes del inicio del encuentro.

Atención médica y recomendaciones para los asistentes

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) participa en el operativo con 10 unidades médicas y tres motoambulancias. Estas unidades están disponibles para responder ante cualquier eventualidad que se presente en el estadio o en sus alrededores.

La SSC pidió a los aficionados mantenerse atentos a las indicaciones de los elementos de seguridad. Si necesitan asistencia, deben acercarse al oficial más próximo para recibir apoyo de inmediato.