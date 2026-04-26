Partido Verde Ecologista de México abre sus puertas a Alejandra Gutiérrez y se posiciona como alternativa en Guanajuato

La dirigente del PVEM en Guanajuato, Virginia Magaña, afirma que su partido está dispuesto a recibir a quienes no coincidan con la visión del PAN, incluyendo a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, y se presenta como una opción de renovación política para el estado.

La dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México ( PVEM ) en Guanajuato , Virginia Magaña , ha declarado que, si bien no ha extendido una invitación formal a la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez , para unirse a su partido, el PVEM mantiene una postura abierta a la construcción de un proyecto de alternancia política .

Magaña enfatizó que cualquier persona que ya no comparta la visión del Partido Acción Nacional (PAN) es bienvenida, especialmente aquellos con convicciones firmes en la defensa de los derechos humanos, los animales, las mujeres y el medio ambiente. Actualmente, su enfoque principal está en atender a su militancia y en el trabajo cotidiano del partido, por lo que un acercamiento directo a la alcaldesa no ha sido una prioridad inmediata.

Sin embargo, no descarta una conversación si la oportunidad se presenta. Magaña subrayó la importancia de la gobernabilidad y la estabilidad del gobierno municipal de León, considerando que la posible salida de Alejandra Gutiérrez del PAN podría tener un impacto significativo, dado que León es la ciudad más grande del estado y la quinta a nivel nacional, siendo un bastión tradicional del PAN.

Aunque evita comentar sobre la vida interna del PAN, reconoce que la situación actual refleja una falta de consenso dentro del partido en Guanajuato. En su opinión, el PAN ha llegado a una etapa de desgaste después de casi tres décadas en el poder, lo que fortalece al PVEM como una opción de renovación y alternancia.

Considera que el PAN se ha vuelto inflexible y, por lo tanto, ha perdido su utilidad, mientras que el PVEM se está renovando para ofrecer una alternativa viable para Guanajuato. En un evento reciente en Yuriria, Virginia Magaña tomó protesta a Ma. de los Ángeles López Bedolla, ex presidenta municipal, como delegada especial del partido, y a Cristian Gasca como coordinador municipal.

Magaña destacó la importancia de Yuriria como un bastión del PVEM en el sur del estado, donde el partido ha logrado importantes victorias electorales y ha formado gobiernos comprometidos. Reconoció el trabajo y el legado de López Bedolla, y enfatizó el deseo de la gente de Guanajuato por un cambio después de más de 30 años de gobiernos panistas.

Magaña reafirmó el compromiso del PVEM de construir un proyecto que haga sentir orgullosa a la población de Yuriria y de Guanajuato, con la meta de recuperar el gobierno municipal en las elecciones de 2027, proclamando “Yuriria Verde vuelve”. El PVEM se presenta como una fuerza renovada y dispuesta a ofrecer una alternativa a la política tradicional en el estado





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