Partidos ocultan destino de recursos: La trayectoria de Alejandro Robles; los detenidos por asesinato de Carlos Manzo

La noticia se refiere a la historia de Alejandro Robles, un ex-morenista acusado de ser operador internacional de Morena, y a los arrestados por el supuesto asesinato del periodista Carlos Manzo. La investigación se lleva a cabo en Fiscalía de Michoacán y a cambio, se han convertido en la figura emblemática de la Ciudad de México.

La trayectoria de Alejandro Robles ; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena; perfila a Ruth González , esposa del actual gobernador, como candidata en San Luis Potosí ; descarta que sea nepotismo Godoy comparece en Fiscalía de Michoacán; asegura que detenidos por asesinato de Carlos Manzo pertenecen al Movimiento del Sombrero y al CJNG se han convertido, ahora, en la figura emblemática de la Ciudad de México; se les ve en murales, puentes, patrullas y estaciones del Metro.

Y su mayor cómplice, en los trabajos de remodelación para encaminar la urbe al Mundial 2026, es el color morado. Sin embargo, no todo es armonía en esta transformación y son muchos los civiles a quienes les parece excesiva la presencia de este célebre y carismático anfibio en todos los rincones de la ciudad





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