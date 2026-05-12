Pasajero español da positivo en prueba de hantavirus luego de evacuar crucero en Canarias, OMS confirma 11 casos, incluye tres muertes

Un pasajero español retornó a su país después de pasar por un hospital militar en Madrid, donde también permanece en cuarentena un grupo de 13 ciudadanos afectados por un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius
El pasajero con el nuevo caso confirmado de hantavirus estaba en cuarentena en un hospital militar de Madrid, donde también permanecen otros 13 ciudadanos españoles evacuados el domingo, quienes dieron negativos en las pruebas del virus.
El crucero afectado por un brote de hantavirus, MV Hondius, se ve fondeado en el puerto de Granadilla, Tenerife, en las islas Canarias, España, el lunes 11 de mayo de 2026. Foto: AP LA HAYA, Holanda (AP) — Un pasajero español evacuado del crucero que registró un brote de hantavirus dio positivo en la prueba del virus, anunció el martes el Ministerio español de Sanidad, mientras la Organización Mundial de la Salud indicó que ha confirmado 11 casos, incluidas tres personas del crucero fallecidas.
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