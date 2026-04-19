Pasante de moda: La película que calma la mente con su calidez y elegancia

Una reseña de 'Pasante de moda' destaca cómo la película, protagonizada por Robert De Niro y Anne Hathaway, ofrece una experiencia cinematográfica relajante y reconfortante, centrada en personajes entrañables y un universo visual cuidado, lejos del drama constante y el conflicto.

Mi infancia estuvo marcada por las películas de Disney en formato VHS, pero la experiencia de ver esta cinta me hizo sentir como si fuera un personaje de 'El diario de Bridget Jones', 'Fleabag' o 'Parks and Recreation'. La película se desarrolla con un ritmo pausado y la química entre Anne Hathaway y Robert De Niro es palpable, sumado a un universo visual meticulosamente cuidado.

El resultado es exactamente lo que su título sugiere: no siempre necesitamos una película que nos cambie la vida; a veces, una historia que nos libere del ruido mental es suficiente. Son películas que no exigen nada, no nos irritan y no recurren a un drama constante cada diez minutos. Simplemente están ahí, presentando personajes entrañables, escenarios agradables y una trama que avanza con la calma necesaria para que todo se sienta menos pesado. No es una producción escandalosa, ni una comedia estridente, ni una de esas historias que dependen de grandes explosiones. Su encanto reside en su sutileza al introducimos en su mundo, en la calidez de sus protagonistas y en la valiosa sensación de estar presenciando algo genuinamente relajante. La trama sigue a Ben Whittaker, un viudo de 70 años que decide reincorporarse al mundo laboral como becario en una empresa de moda digital. Allí conoce a Jules, una fundadora joven, brillante y completamente desbordada por el ritmo frenético de su propia vida. Entre ellos no surge un romance, ni una rivalidad, ni una relación forzada. Lo que se construye es algo mucho más reconfortante. Esta es una de las claves por las que la película resulta tan calmante. 'Pasante de moda' no se basa en el conflicto, sino en la observación. Capta el agotamiento, la presión laboral, el miedo a no poder con todo y la soledad que puede manifestarse incluso en medio de una multitud. Robert De Niro ofrece una actuación que le sienta de maravilla: sereno, amable, elegante; uno de esos personajes que, al aparecer en escena, la vuelven instantáneamente más habitable. Anne Hathaway, por su parte, maneja con destreza el vértigo de una mujer que intenta ser una jefa, madre, pareja y todo lo demás de manera excepcional, sin apenas tiempo para respirar. La película posee esa estética tan característica del cine de Nancy Meyers, donde todo parece estar perfectamente en su lugar sin resultar frío. La oficina, la vestimenta, los apartamentos, la iluminación, el orden de los espacios; todo genera un placer visual muy particular. No se percibe abrumador, sino acogedor. Nos recuerda que no todo necesita resolverse a gritos, que la amabilidad aún puede ser cautivadora en pantalla y que una historia gentil no tiene por qué ser aburrida. Con 222 millones de visualizaciones, esta película está batiendo récords a pocos meses de su estreno en cines. Han pasado 20 años desde el regreso de la película que demostró que las comedias pueden perdurar a lo largo del tiempo. Y falta solo un mes para el estreno de ‘El diablo viste a la moda 2’ en México





SensaCine México / 🏆 51. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pasante De Moda Robert De Niro Anne Hathaway Nancy Meyers Película Relajante

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¡Drama en el cine! Mujer sorprende a su esposo con otra y arma escándalo: VIDEOLos asistentes a una sala de cine tuvieron drama doble, luego de una escena de infidelidad

Read more »

Charros de Jalisco, entre los equipos con mayor tiempo sin lograr título en la LMBCharros de Jalisco es una franquicias con una de las sequías más largas

Read more »

Yuleidis soñaba con un cuerpo perfecto, pero terminó muerta tras una liposucción en una clínica clandestinaLas autoridades colombianas ya se encuentran investigando el mediático fallecimiento de la comerciante de 40 años de edad

Read more »

Adolescente se quita la vida tras, presuntamente, sufrir acoso escolar en secundaria de TizayucaEl mismo día, también apareció una manta con una amenaza a los maestros

Read more »

Kudai convierte el Auditorio BB en una máquina del tiempo para toda una generaciónLa agrupación chilena revivió la adolescencia dosmilera en CDMX con un show nostálgico

Read more »

Fans despiden a Carlos Becerril, voz inolvidable de Cars, Dragon Ball y Los SimpsonA lo largo de su carrera, Carlos Becerril reconocido actor de doblaje, presto su voz a Robert De Niro, Al Pacino y Richard Gere

Read more »