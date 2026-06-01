Patrón de resistencias a la transparencia en convenios con la Fundación Comparte

La Fundación Comparte ha establecido convenios con varios municipios del noreste, pero la transparencia sobre estos acuerdos ha sido resistida por las autoridades. La respuesta de la directora de Desarrollo Económico del gobierno morenista de Comonfort fue sorprendente, ya que negó la posibilidad de divulgar la información sobre el convenio. Sin embargo, se detectaron inconsistencias en la información proporcionada por las autoridades de varios municipios.

La fundación no nos ha otorgado el permiso para divulgar la información, por tanto, nos vemos impedidos de compartirla, esa fue la sorprendente respuesta por oficio de la directora de Desarrollo Económico del gobierno morenista de Comonfort encabezado por Gilberto Zárate Nieves, ante la solicitud, vía Transparencia , del convenio establecido con Comparte Fundación Para el Desarrollo y la Igualdad A.C.

Pero en esa contestación estaba la punta de la madeja que conduce a un patrón de resistencias a la transparencia, que también involucra a varias alcaldías del noreste, en torno al vínculo establecido con ese organismo civil que ofrece a bajo costo productos principalmente de ferretería y construcción. Si bien la compra-venta es directa con el consumidor, funcionarios públicos fungen como promotores e intermediarios en la transacción, que en ese municipio al corte de marzo ya involucra 1, 939 personas.

A San José de Iturbide se le solicitó la misma información, y respecto al nombre de los funcionarios que operan ese vínculo, el titular de Desarrollo Rural respondió con un argumento inverosímil: se consideran información parcialmente reservada, en virtud de que su difusión podría comprometer la seguridad de los servidores públicos y afectar la operatividad de los programas. Luego, en el convenio de colaboración firmado el 01 de diciembre de 2024 por el alcalde Manuel Montes de la Vega y el representante de la Fundación, Israel Jacob Hermosillo González, llama la atención que la cláusula décima establece: toda la información y documentación otorgada y generada no podrá ser transferida a terceros salvo requerimiento realizado por autoridad judicial o administrativa.

En Victoria, pudo conocerse el convenio firmado apenas comenzando la administración morenista de Salomón Espinola Mendieta, también, que ya suman 404 beneficiarios de 58 localidades, pero en su respuesta niegan el nombre de los funcionarios involucrados, repitiendo el mismo argumento que ya había sido utilizado en Iturbide, y son todavía más enfáticos: las partes guardarán estricta confidencialidad respecto a la información y documentación materia de este convenio. En la alcaldía panista de Tierra Blanca que encabeza Rómulo García Cabrera, la directora de Desarrollo Social, Araceli Mata Pérez, solo informó: el municipio sí cuenta con un documento donde se establecen responsabilidades, plazos y reglas, luego enuncia generalidades, rehuyendo así a transparentar el convenio.

La alcaldía morenista de Doctor Mora, en respuesta otorgada por el secretario de Ayuntamiento, Leonardo Alfonso Vázquez Ríos, negó la existencia de dicho instrumento jurídico, lo cual resultó inconsistente con la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia que registra dos convenios (2022, 2024) y él mismo los rubrica como testigo. A la pregunta: ¿se canaliza presupuesto para financiar parte del costo de los productos? La respuesta en todos los casos fue negativa.

Sin embargo, en el municipio de Victoria se detectó una inconsistencia entre la publicidad difundida y la información proporcionada, pues contradiciendo su propia versión de que no se inyecta dinero público, un banner anunciaba: DIF municipal te apoya con 30%, solo que al contrastar, en otros municipios sin ese supuesto descuento el mismo producto se ofrecía a un precio idéntico. Todos los convenios de colaboración tienen la misma formulación, pero tomando por caso el firmado en Doctor Mora el 21 de febrero del 2024, Divisadero consultó fuentes relacionadas con finanzas públicas y fiscalización municipal, encontrando varias inconsistencias: 1.

-El convenio es y será exclusivamente a título gratuito, sin embargo, rompe la gratuidad, al señalar que cualquier acción que implique alguna aportación económica por parte de los beneficiarios, será entregada directamente por estos a personas acreditadas de La Fundación. Esto resulta contradictorio puesto que al recibir dinero ya no es gratuito; facultando formalmente a la A.C. a recibir efectivo en campo, de forma directa, sin que transite por la Tesorería Municipal, lo que abre interrogantes sobre el tratamiento fiscal de esos recursos. 2.

- La Cláusula Séptima obliga a la Dirección de Desarrollo Social a generar padrones, gestionar, organizar y asesorar a los interesados, recurriendo a personal e infraestructura de la presidencia municipal, la coloca en funciones de promoción de la oferta, contraviniendo lo que estipula en la Cláusula Novena: cada parte se compromete a no hacer uso de los recursos materiales, financieros y humanos de la otra, administrativamente el municipio actúa como un departamento de promoción gratuito para captar clientes en favor de un ente privado. 3.

- La Cláusula Décima establece que toda la información y documentación otorgada y generada no podrá ser transferida a terceros salvo requerimiento realizado por autoridad judicial o administrativa, lo que sugiere que la información es confidencial y no puede ser compartida con terceros, lo que contrasta con la afirmación de que no se inyecta dinero público





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