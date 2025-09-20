Patricia Mercado exige dejar de trivializar el acoso laboral tras caso de envenenamiento en Coahuila

La diputada Patricia Mercado pide que se dejen de considerar 'bromas' los casos de acoso laboral, tras el fallecimiento de Carlos Gurrola, presuntamente envenenado por sus compañeros de trabajo. Destaca la necesidad de abordar el acoso laboral con seriedad y cumplir con los compromisos internacionales.

La diputada Patricia Mercado ha instado a dejar de minimizar el acoso laboral , calificándolo como 'bromas', especialmente a raíz del trágico caso de Carlos Gurrola , quien presuntamente fue envenenado por sus compañeros de trabajo. Mercado enfatizó la necesidad de reconocer el acoso y la violencia laboral que sufren los trabajadores, destacando que este comportamiento perjudicial debe ser abordado con la seriedad que merece.

El caso de Carlos Gurrola, conocido como 'Papayita', quien trabajaba para Multiservicios Rocasa S.A de C.V, empresa que prestaba servicios a HEB Senderos en Coahuila, ha conmocionado a la comunidad, tras su fallecimiento a causa de un presunto envenenamiento y acoso en el ámbito laboral. Amigos y familiares de Gurrola han clamado por justicia, exigiendo una investigación exhaustiva y la aplicación de sanciones adecuadas a los responsables. Mercado subrayó la importancia de examinar si existieron conductas de acoso y violencia laboral, responsabilizando tanto a Multiservicios Rocasa como a HEB Senderos de no haber tomado medidas preventivas, correctivas y de reparación del daño ante una situación de riesgo, contribuyendo así a la pérdida de la vida de Carlos. \La diputada Mercado alertó sobre la recurrencia de acciones unilaterales en estos casos, como la reubicación o el despido de la víctima, e incluso la coacción para forzar su renuncia, una práctica muy frecuente que agrava la situación. Citó datos alarmantes del INEGI, que indican que cada hora, doce personas renuncian a su trabajo en México debido al acoso y la violencia laboral, lo que evidencia la magnitud del problema en el país. Adicionalmente, Mercado recordó que México ratificó en 2022 el Convenio 190 de la Oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo, asumiendo compromisos internacionales para combatir la violencia y el acoso laboral. Este convenio, que establece la obligación de los Estados miembros de adoptar medidas preventivas, correctivas y de reparación, es fundamental para proteger a los trabajadores y garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso. La ratificación del convenio implicó la aprobación en el Senado y reformas legislativas que establecen responsabilidades para las autoridades y los empleadores, aunque el proceso legislativo no se completó en la Cámara de Diputados durante la legislatura anterior, lo que subraya la urgencia de avanzar en la implementación de estas medidas. \En cuanto al caso específico de Carlos Gurrola, la diputada informó que se está llevando a cabo una investigación en el fuero común que podría derivar en responsabilidades penales, por lo que espera resultados. Sin embargo, independientemente de los resultados de la investigación penal, Mercado recalcó que las autoridades laborales de Coahuila deben resolver los pendientes y avanzar en la protección de los trabajadores, tomando medidas para abordar el problema del acoso laboral. La prioridad debe ser garantizar el bienestar de las personas trabajadoras, asegurando un entorno laboral seguro y respetuoso. La demanda de justicia para Carlos Gurrola resuena con la necesidad de crear un cambio significativo en la forma en que se aborda el acoso y la violencia en el ámbito laboral, para evitar que situaciones similares se repitan. Esta situación no solo es un tema de justicia individual, sino también una llamada a la acción para mejorar las políticas y prácticas laborales en México, promoviendo un entorno de trabajo sano y respetuoso para todos





