Patricia Reyes Spíndola recibe el Ariel de Oro 2025 por su trayectoria en el cine mexicano

La actriz Patricia Reyes Spíndola fue galardonada con el Ariel de Oro en la edición 2025, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el cine, teatro y televisión mexicanos. María Rojo fue la encargada de entregar el premio, destacando la importancia del trabajo en equipo y dedicando el premio a quienes la han acompañado en su carrera.

Patricia Reyes Spíndola ha sido galardonada con el prestigioso Ariel de Oro en la edición 2025, un reconocimiento a su prolífica y significativa trayectoria en el cine mexicano . La emotiva ceremonia, celebrada en un ambiente de júbilo y reconocimiento, vio a María Rojo , también figura emblemática del cine nacional, ser la encargada de anunciar y entregar la codiciada estatuilla a su colega.

Spíndola, visiblemente emocionada, compartió un discurso lleno de gratitud, destacando la importancia del trabajo en equipo y dedicando el premio a las personas que han sido pilares fundamentales en su carrera, así como al público que la ha apoyado a lo largo de los años.\En su discurso de agradecimiento, Patricia Reyes Spíndola no escatimó en expresar su emoción y agradecimiento, visiblemente conmovida por el reconocimiento a su extensa carrera. Dedicó palabras de cariño y gratitud a su familia, a sus compañeros de profesión y, especialmente, a aquellos que marcaron hitos significativos en su trayectoria. Recordó con afecto a Felipe Cazals, quien le brindó su primera oportunidad protagónica, y a la guionista Paz Alicia Garciadiego y al director Arturo Ripstein, quienes fueron figuras clave en su desarrollo profesional. Su discurso fue un reflejo de la humildad y el agradecimiento que la caracterizan, enfatizando la importancia de las colaboraciones y el apoyo que ha recibido a lo largo de sus más de cincuenta años de carrera en el ámbito artístico. La actriz resaltó la labor conjunta de todo el equipo en la creación de las películas, destacando que el éxito es el resultado del esfuerzo colectivo.\La entrega del Ariel de Oro a Patricia Reyes Spíndola es un merecido homenaje a una figura emblemática del cine mexicano. Su trayectoria, que abarca cine, teatro y televisión, ha dejado una huella imborrable en la industria audiovisual del país. El Ariel de Oro, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), representa el máximo reconocimiento a la contribución artística y técnica de una persona o institución a lo largo de su vida. Este premio no se otorga por un trabajo específico del año, sino por la dedicación y el legado de una carrera completa. Este galardón se suma a una larga lista de reconocimientos que Spíndola ha recibido a lo largo de su carrera, consolidando su posición como una de las actrices más influyentes y queridas del cine nacional. La ceremonia de entrega del Ariel de Oro 2025 se convirtió en un momento trascendental para celebrar la trayectoria de Spíndola y rendir homenaje a su dedicación al arte cinematográfico





