Paul Aguilar le da voto de confianza a los jugadores jóvenes de la Selección Mexicana

El exlateral de la Selección Mexicana, Paul Aguilar, expresó su confianza en los jugadores jóvenes que serán parte del equipo que representará a México en el Mundial 2026.

Paul Aguilar , exlateral de la Selección Mexicana , expresó su confianza en los jugadores jóvenes que serán parte del equipo que representará a México en el Mundial 2026 .

Entre los nombres que destacan por su juventud se encuentran Mateo Chávez, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Obed Vargas y Armando González, quienes afrontarán el reto mundialista entre los 17 y los 23 años de edad. Aguilar considera que los jóvenes convocados cuentan con experiencia suficiente para responder a las exigencias del torneo, ya que muchos de ellos han jugado en Europa y en equipos importantes del fútbol mexicano.





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