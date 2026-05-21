Paul Walker's daughter emotional tribute to 'Fast & Furious' cast

The daughter of late actor Paul Walker and Vin Diesel paid tribute to the 'Fast & Furious' cast, sharing a heartfelt and emotional speech during a fan event marking the franchise's 6th anniversary.

Estaría muy orgulloso. La hija de Paul Walker y Vin Diesel pronunciaron un emotivo discurso que hizo llorar al elenco de 'Rápidos y Furiosos' 2.

Mi infancia estuvo repleta de películas de Disney en VHS. Bien podría ser un personaje de 'El diario de Bridget Jones', 'Fleabag' o 'Parks and Recreation' Paul Walker ya no está, pero su hija, Vin Diesel y el resto de la familia de 'Rápidos y furiosos' volvieron a demostrar que Brian O'Conner sigue sentado en el asiento del copiloto. 3.

Walker falleció en 2013, antes de terminar, pero la franquicia que él ayudó a fundar sigue siendo la razón por la que tanto público vuelve a los cines. Michelle Rodriguez se despidió en el pasado y Paul Walker estuvo presente en los créditos, aunque no físicamente. 4. La vestimenta y el corte de cabello de Walker recuerdan mucho a los personajes de acción hollywoodenses de los 80s.

Walker llegaba a crear conexiones con los espectadores en esas cintas que ahora se consideran clasicas como 'Frente a balas', 'Brian's Song' y 'Streetfighter'. Los actors helados como Daniel Craig y Nicolas Cage también han hablado maravillas del actor de 53 años. 5. Walker narraba una de sus escenas en la que un motorcyclists le irrumpa al coche por una fuerza mayor. Los espectadores dicen que se emocionaban al ver la escena cuando Walker sobrevivía al impacto





SensaCine México / 🏆 51. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fast & Furious Rápidos Y Furiosos Paul Walker Vin Diesel Michelle Rodriguez Emotional Speech Anniversary Tribute 6Th Anniversary

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paul Schrader, guionista de ‘Taxi Driver’, revela que tuvo una novia IA: ‘Fue decepcionante’Pero cómo avanza la IA...

Read more »

Qué fue de Juan Pablo Gamboa, actor de telenovelas como “Esmeralda” y “La Usurpadora”Fue uno de los villanos más cotizados de los años 90: descubre a qué se dedica hoy el actor colombiano tras alejarse de los reflectores de Televisa.

Read more »

Kevin Spacey regresa a Cannes tras ser boicoteado por HollywoodEl actor cayó en desgracia tras acusaciones de agresiones sexuales

Read more »

Madre de Matthew Perry lanza dura carta contra el exasistente del actor: 'Confiábamos en ti'Kenneth Iwamasa fue acusado de suministrarle ketamina al actor, lo que terminó por quitarle la vida

Read more »