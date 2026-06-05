Paulina Lavista exhibe 71 fotografías en la Galería del Seminario de Cultura Mexicana

La muestra 'Temáticas en Blanco y Negro' recorre más de 50 años de la carrera de Paulina Lavista, mostrando imágenes de vida cotidiana, retratos de rockstars literarios y fototextos creados a lo largo de su trayectoria.

La fotógrafa Paulina Lavista exhibe 71 fotografía s en la Galería del Seminario de Cultura Mexicana, en una muestra retrospectiva que recorre más de 50 años de su carrera.

La exposición, titulada 'Temáticas en Blanco y Negro', muestra imágenes de vida cotidiana, retratos de rockstars literarios y fototextos creados a lo largo de su trayectoria. La fotógrafa, integrante del Salón de la Plástica Mexicana, también fue reportera, documentalista y fundadora de un medio. A lo largo de más de 10 años, Lavista hizo desnudos, y actualmente tiene guardados en unas cajas su material, que trabaja con un especialista de archivos.

La muestra organizada en colaboración con el arquitecto Felipe Leal ofrece cinco núcleos temáticos que recorren distintas vertientes de su trabajo: 'El teatro de la vida', 'Arquitecturas del hombre', 'Personajes de la Cultura', 'Foto-textos' y 'Danza Sacra o Profana del grupo Sankai Juku en Teotihuacán'. El primer apartado está inspirado en un poema de Juan de Garay y reúne imágenes de instantes capturados en espacios públicos, escenas espontáneas en las que la vida cotidiana adquiere una dimensión escénica.

La sección dedicada a los personajes de la cultura revela el entorno cercano a escritores, artistas e intelectuales en el que creció Paulina Lavista, gracias a sus padres, el compositor Raúl Lavista y la pintora Helen Lavista, y posteriormente a su relación con el escritor Salvador Elizondo. Esa cercanía derivó en retratos hoy fundamentales de figuras como Juan Rulfo, Francisco Toledo, Carlos Fuentes y José Emilio Pacheco.

'Arquitecturas del hombre' explora la relación entre los espacios construidos y quienes los habitan, con fotografías que han recibido amplio reconocimiento crítico. El recorrido 'concluye' con los fototextos, una de las vertientes más experimentales de su producción. En estas piezas, Lavista combina secuencias fotográficas y disposición gráfica para construir relatos visuales. La intención de estas piezas es 'hacer una composición dentro de la página', explorando las posibilidades de la fotografía como escritura de luz.

Entre las obras reunidas, una de las más entrañables para Paulina Lavista es la fotografía de Jorge Ibargüengoitia. La autora recuerda que el escritor formó parte de su círculo de amistades y que la imagen surgió de una circunstancia cotidiana, lejos de cualquier sesión planeada, durante los años en que ambos coincidían cada viernes en Coyoacán para cobrar los cheques de sus colaboraciones periodísticas.

Señala que era una época sin transferencias electrónicas ni banca digital, cuando las filas podían extenderse durante más de una hora.

'Si alguno llegaba antes, apartaba el lugar del otro', comparte sobre las esperas que hacían juntos y que se convertían en largas conversaciones sobre literatura y actualidad





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