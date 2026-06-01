Paulina Lavista inaugura "Temáticas en Blanco y Negro" en el Seminario de Cultura Mexicana

La fotógrafa mexicana Paulina Lavista presenta una exposición que recorre su obra en blanco y negro, destacando retratos de figuras literarias y su reflexión sobre la permanencia del negativo frente a la digitalización.

La nueva muestra de Paulina Lavista se exhibe en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana. La exposición, titulada "Temáticas en Blanco y Negro", reúne una selección de fotografías que exploran la esencia de la vida a través de la ausencia de color.

La fotógrafa, de 81 años, afirmó durante la inauguración que continuará practicando su arte hasta el final de sus días. Su característico estilo, con un look que incluye chaleco, blusa blanca, pañuelo en el cuello, sombras azules y cabello recogido en un chongo, se hizo presente mientras explicaba su predilección por el blanco y negro.

"Una buena foto, como cualquier obra de arte, debe causar emoción. Si yo puedo transmitir esa emoción en mi fotografía, está bien lograda. El blanco y negro no se compara, el color es muy obvio. La plata es una gama de grises que se puede controlar muchísimo, el color no y vulgariza un poco", declaró Lavista.

La exposición incluye retratos de figuras icónicas de la cultura mexicana como Juan Rulfo, Salvador Elizondo, Manuel Álvarez Bravo y Juan García Ponce, entre otros. Lavista, quien también ha destacado como documentalista, relató cómo pasó de utilizar las últimas tres placas restantes para fotografiar a Jorge Luis Borges a enfrentar la era digital, un cambio que no es de su completa devoción.

"Ya no hay rollos, qué quiere que le diga… digital, pero no creo haber hecho casi nada en digital, es decir, que valga la pena, fotos del jardín y cositas para acá. Pero cuando puedo, saco la de blanco y negro. El problema es que no las puedo entregar mas que digitalmente porque cuesta carísimo, ya no hago cuarto oscuro, espero pronto volver a montar uno, pero tengo 81 años", comentó sobre su proceso actual.

Preocupada por la obsolescencia tecnológica, añadió: "usted no sabe si dentro de 50 años vamos a poder abrir esos archivos. El negativo en blanco y negro y bien fijado, dura eternamente". La inauguración fue un evento social celebrado con amigos cercanos como Rogelio Cuéllar y Felipe Leal, así como con su equipo de trabajo, Víctor Serratos, su asistente desde hace una década, y Francis, su secretaria, a quienes agradeció por ser "la base" para concretar la muestra.

Lavista, quien también incursionó en el modelaje y recientemente apareció en la revista Vogue, bromeó sobre esa etapa de su vida: "Eso me sirvió, que fui modelo". Su presencia en redes sociales, con el perfil @paulinalavistap donde acumula 26 mil seguidores, ha sido una sorpresa para ella.

"No puedo creer que mi trabajo esté gustando tanto. Creo que las redes han sido muy importantes para mí, estoy asombrada", expresó. La muestra se organiza en tres grandes temas: Arquitectura, Retratos y Fototextos, y estará abierta al público en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana en la Ciudad de México





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