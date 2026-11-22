Paulinho sustituyó a Hugo González como portero de Toluca. Detuvo el penal y un tiro de Salomón Rondón ante Pachuca. El equipo asegura su lugar en la Liguilla Apertura 2026.

El delantero portugués Paulinho asumió la portería del Club Deportivo Toluca FC durante el último partido de la fase regular del Torneo Apertura 2026 contra los Cafeteros del Club de Fútbol Pachuca. La situación de emergencia comenzó cuando el guardameta titular Hugo González recibió una tarjeta roja en el compromiso. Ante la falta de opciones reglamentarias para reemplazar al portero expulsado, el equipo de Antonio Mohamed decidió que Paulinho se ubicara bajo los tres palos para enfrentar la presión ofensiva rival.

Sustitución urgente ante Pachuca

Tras la expulsión de Hugo González, el equipo se quedó sin cambios disponibles para colocar a un portero profesional en la portería. Paulinho solicitó los guantes a su compañero y se preparó para detener un penalti cobrado a favor del goleador Salomón Rondón. El delantero del Toluca estuvo a centímetros de lograr la atajada, pero el disparo de Rondón encontró las redes, aunque el esfuerzo defensivo del delantero mantuvo la diferencia de goles controlada.

Also read Ramos Mingo manda mensaje sobre el liderato y la Liguilla

La intervención de Paulinho no terminó con la pérdida del penal. El jugador portugués demostró reflejos sorprendentes cuando Salomón Rondón intentó un segundo remate directo hacia la portería. Rondón se acercó con el balón controlado y buscó enviar la esférica por encima de la figura, pero Paulinho adelantó su posición y logró arañar la pelota para quitarle velocidad.

Defensa clave de Paulinho

La destreza mostrada por Paulinho le permitió correr hacia su portería y detener la pelota antes de que cruzara completamente la línea de gol. Esta acción defensiva crucial evitó un segundo gol en contra y permitió que el encuentro se resolviera con un solo marcador a favor de Pachuca. Salomón Rondón felicitó al goleador portugués por la calidad de la atajada, reconociendo el esfuerzo técnico en una situación inusual dentro del fútbol profesional.

Aunque Toluca no logró mantener la portería en cero, la actuación de Paulinho permitió al equipo salir del compromiso con un resultado manejable. La victoria de Pachuca en este choque garantizó su clasificación matemática a la Liguilla del futbol mexicano. Los Cafeteros lograron asegurar su lugar para pelear por el título en esta temporada con el respaldo de esta victoria importante.

Clasificación y perspectivas de Liguilla

La derrota de Toluca impide que el equipo de los Diablos Rojos escale posiciones en la tabla general para afrontar la fase final en un lugar más favorable. Esto significa que para los partidos de vuelta de los cuartos de final, Toluca deberá enfrentar la serie como local en el juego de ida, pero como visitante en el partido decisivo si es necesario. Pachuca, por su parte, consolida su posición y se prepara para las eliminatorias con un mayor margen de maniobra.

Solo queda un compromiso por disputarse para que Toluca y Pachuca confirmen a sus rivales directos en la siguiente fase del torneo. Esta última jornada es fundamental para que ambos clubes planifiquen la estrategia de los dos juegos de cuartos de final. La definición del cuadro completo de la Liguilla del Apertura 2026 depende de los resultados finales de este encuentro y de la clasificación obtenida por los equipos en la tabla acumulada.