Pedro Alliana asume presidencia de Paraguay tras destitución de Santiago Peña

Pedro Alliana jura como nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña por el escándalo del Ueno Bank, que congela recursos del IPS.

Pedro Alliana tomó posesión este mismo día del cargo de presidente de la República de Paraguay, sucediendo a Santiago Peña tras una destitución abrupta provocada por la crisis financiera del Ueno Bank. El nuevo mandatario, de 52 años, asume la presidencia tras un juramento realizado inmediatamente después de que el Congreso removiera a Peña del cargo, marcando un punto de inflexión político en la nación suramericana.

Contexto de la crisis financiera del Ueno Bank

La destitución de Santiago Peña se desencadenó por el escándalo de corrupción y mala gestión alrededor del Ueno Bank, una entidad que contaba con 2 mil 94 millones de clientes. Entre estos usuarios se encontraban fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos permanecen congelados desde el martes pasado. Esta medida de intervención fue ordenada por el Banco Central del Paraguay (BCP) ante la gravedad de la situación, lo que generó una presión social y política irresistible sobre la administración de Peña.

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Posición de las autoridades policiales

La situación legal para el expresidente Santiago Peña se ha tornado crítica en las horas posteriores a su salida del poder. Los medios locales han informado que la Policía Nacional de Paraguay se encuentra desplegada frente a la residencia de Peña, quien cuenta con una orden de detención vigente. Este despliegue evidencia la intensidad de la respuesta judicial ante la crisis financiera y los presuntos delitos cometidos durante su gestión al frente del ejecutivo.

Perfil del nuevo presidente Pedro Alliana

Pedro Alliana es una figura central del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana - ANR) y líder del movimiento interno Honor Colorado. Nacido en Pilar el 19 de febrero de 1974, Alliana está casado con la diputada nacional Fabiana María Souto y es padre de cuatro hijos. Su perfil incluye una batalla contra la leucemia diagnosticada en diciembre de 2018, de la cual anunció su recuperación en 2019 después de recibir tratamiento en Brasil.

Trayectoria política y mandato constitucional

Alliana acumuló una extensa experiencia política antes de convertirse en vicepresidente el 15 de agosto de 2023, fecha en que ganó las elecciones generales junto a Peña. Su carrera incluye haber sido gobernador de Ñeembucú entre 2008 y 2013, diputado nacional de 2013 a 2023, y presidente del Partido Colorado desde 2015 hasta 2023. Ahora, Alliana debe completar el período gubernamental vigente hasta agosto de 2028, enfrentando la delicada tarea de restaurar la confianza en las instituciones financieras y políticas del país.