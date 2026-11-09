Pedro Alliana pide renuncias en Paraguay tras salida de Santiago Peña por escándalo Ueno

El nuevo mandatario paraguayo Pedro Alliana ordena a ministros y altos funcionarios poner sus cargos a disposición tras la destitución de Santiago Peña por el escándalo de Ueno Bank. Reorganización administrativa y revisión de nombramientos en el poder ejecutivo.

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ha ordenado que los ministros y altos funcionarios del gobierno pongan sus cargos a disposición de la Presidencia de la República. Esta medida forma parte de una amplia reorganización de la administración pública tras la salida del expresidente Santiago Peña, quien fue destituido en el contexto del escándalo financiero vinculado a Ueno Bank.

Reorganización de la Administración Pública

La solicitud tiene como objetivo principal mejorar la coordinación entre las distintas instituciones del Estado. Según el mensaje oficial difundido por la Presidencia, se busca reorganizar las responsabilidades de la nueva administración. Las dependencias gubernamentales deben continuar sus actividades con normalidad mientras se revisa la permanencia de los titulares de cada cartera o organismo.

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Este procedimiento no implica una destitución inmediata para todos los funcionarios. El documento establece que las autoridades deberán mantener el funcionamiento de sus instituciones hasta que se adopten las decisiones correspondientes. El nuevo mandatario podrá ratificar a ciertos funcionarios, aceptar renuncias o designar nuevos responsables en las dependencias sujetas a su facultad de nombramiento.

Alcance y Categorías de Funcionarios

La instrucción contempla diversas categorías de autoridades dentro de la administración pública paraguaya. Incluye a los ministros de Estado, secretarios ejecutivos con rango ministerial y titulares de instituciones públicas cuya designación depende directamente de la Presidencia. También abarca a las máximas autoridades de organismos autónomos, autárquicos y descentralizados.

Asimismo, la medida se aplica a responsables de entidades financieras públicas y empresas estatales, siempre que sus cargos estén sujetos al régimen de libre nombramiento y remoción. Esta clasificación permite a Pedro Alliana evaluar la continuidad de los funcionarios que ocupan puestos de confianza. El objetivo es determinar posibles modificaciones estructurales en el aparato estatal.

Marco Legal y Excepciones Normativas

La solicitud se basa en la Ley 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil. Esta normativa establece el marco bajo el cual determinadas autoridades pueden ser designadas o removidas por decisión del Ejecutivo. Sin embargo, la ley contempla excepciones para funcionarios cuya permanencia está protegida por disposiciones legales específicas.

Entre los casos excluidos se encuentran las autoridades designadas por periodos establecidos en la ley. También se exceptúa a aquellas cuyo nombramiento o remoción requiere la participación de otros órganos del Estado. Finalmente, están protegidos los funcionarios que únicamente pueden ser separados de sus responsabilidades por causas expresamente previstas en la legislación vigente.

Impacto en la Gestión Gubernamental

El alcance de esta medida dependerá del régimen jurídico aplicable a cada cargo. La decisión final quedará sujeta a las facultades de nombramiento y remoción que correspondan al presidente. Este proceso busca garantizar la estabilidad institucional mientras se evalúa la estructura del nuevo gobierno.

La reorganización implica una revisión exhaustiva de los cuadros de mando. Pedro Alliana tiene la tarea de determinar quiénes se mantendrán en sus posiciones y quiénes serán reemplazados. Esta transición marca un punto de inflexión en la política paraguaya tras el escándalo de Ueno Bank que afectó a la administración anterior.