Pedro Hernández, exportero de Liga MX, detenido en EE.UU. por relojes falsificados

Pedro Hernández Calderón, exportero de la Liga MX, quedó en prisión preventiva en Texas por presunta importación de relojes falsificados. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión federal.

El exportero Pedro Hernández Calderón, de 45 años y con trayectoria en la Liga MX, fue detenido en Estados Unidos y presentado ante un juez federal del Distrito Sur de Texas. La detención fue informada mediante un comunicado oficial de las autoridades de ese distrito, que señala que el juez determinó que el acusado permanecerá encarcelado de manera preventiva mientras avanzan los procedimientos penales en su contra.

El caso está relacionado con mercancía ingresada de forma ilegal al país. Las autoridades federales sostienen que Pedro Hernández Calderón enfrenta cargos por presunta importación de relojes falsificados, hecho que la defensa aún no ha detallado públicamente en la fuente consultada.

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Relojes falsificados y el mecanismo de la operación

Según el comunicado oficial, los agentes encontraron cuatro relojes de lujo falsificados que tenían como destino un almacén en Laredo, Texas. Ese hallazgo fue el punto de partida de la investigación que derivó en la detención del exportero.

Los cargos alegan que Pedro Hernández Calderón dirigía un negocio de importación y exportación que recibía relojes falsificados en Laredo para después enviarlos a clientes en México. De acuerdo con la denuncia, la operación se habría repetido a lo largo de varios meses.

La denuncia precisa que entre junio de 2025 y octubre de 2026 las autoridades identificaron numerosos envíos de relojes falsificados dirigidos a direcciones de Laredo. El valor minorista estimado de esos productos sería de aproximadamente 5,4 millones de dólares, cifra que corresponde al precio que tendrían los relojes si fueran auténticos.

Posibles penas y cargos contra Pedro Hernández

De ser declarado culpable, Pedro Hernández Calderón se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión federal. Además, el acusado podría recibir una multa de hasta 2 millones de dólares, según lo establecido por las autoridades texanas en su comunicado.

Hasta ahora, el exportero permanece bajo custodia preventiva, por lo que su situación judicial depende del avance de los procedimientos penales. Su presunción de inocencia se mantiene vigente mientras el caso continúa en las instancias federales.

La fuente consultada no especifica una fecha para la audiencia de juicio ni otros plazos procesales. Por ello, los próximos pasos del caso dependerán de las resoluciones que emita el juez federal del Distrito Sur de Texas.

Trayectoria de Pedro Hernández en el futbol mexicano

Surgido de las inferiores del Atlas, Pedro Hernández defendió los colores rojinegros en la Primera División. También vistió la camiseta de Necaxa y de Santos Laguna, además de formar parte de los equipos Delfines de Coatzacoalcos e Irapuato.

De acuerdo con las estadísticas del sitio Transfermarkt, el exguardameta se mantuvo activo profesionalmente desde 2011 hasta 2012, con poco más de 100 juegos disputados en diferentes categorías. Esa misma fuente registra una expulsión al minuto 2 de un partido Atlas vs Cruz Azul en el Apertura 2007.

Con este antecedente deportivo, el caso de Pedro Hernández Calderón llama la atención por el contraste entre su paso por el futbol profesional y la acusación federal que enfrenta en Estados Unidos. La situación sigue en desarrollo y se seguirá con base en la información oficial que publiquen las autoridades.