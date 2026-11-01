Película sobre Enrique Metinides explora muerte y fotografía en México

Nuevo filme sobre el fotoperiodista Enrique Metinides mezcla thriller y documental para analizar la relación entre la muerte, la creatividad y la verdad en México.

Se ha dado a conocer el estreno de una nueva película que ofrece una mirada profunda y particular sobre la vida y obra del legendario fotoperiodista mexicano Enrique Metinides. El realizador, junto con un guion coescrito, presenta una obra que trasciende el género biográfico tradicional para adentrarse en reflexiones complejas sobre el trabajo, los procesos creativos, la vida y la muerte.

La pasión por la fotografía de crimen

Desde su infancia, el director sintió una fuerte atracción por las fotografías de crímenes y notas rojas. Aunque de niño no podía comprarlas ni tenerlas en casa, con los años logró adquirir varios libros sobre el tema. Durante su adolescencia, el trabajo de Metinides cobró gran relevancia y comenzó a reconocerse desde una perspectiva artística, especialmente tras ver una exposición dedicada al fotógrafo en el MUCA. Las imágenes de electrocutados y la rubia lo impresionaron profundamente y sembraron la semilla de realizar una película sobre su trabajo.

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Una conexión metafísica con su oficio

En 2022, poco antes de su fallecimiento, el productor se acercó a la familia de Metinides para compartir la idea del proyecto. El propio fotógrafo abrió sus puertas al director, quien pudo conversar con él sobre su proceso creativo y cómo interpretaba sus propias imágenes. Se descubrió que Metinides mantenía una relación metafísica y casi paranormal con la fotografía. Estos encuentros fueron decisivos para los últimos trabajos de guion, y se le otorgó el título de productor ejecutivo como un tributo a su legado.

Realidad y ficción en el thriller

La película problematiza la relación de Metinides con su trabajo y con los personajes que capturó, adoptando un tono de thriller con un proceso de investigación. Aunque Metinides siempre disfrutó del cine de detectives, el enfoque no es biográfico, sino una obra que a él le habría gustado protagonizar. Se plantean dudas ficticias sobre si se sentía perseguido por sus sujetos, pero se revela que es real que veía espectros, muerte y demonios en sus placas, incluyendo figuras dibujadas. Una experiencia de niño al fotografiar un muerto, sumada al cine negro, marcó su destino.

Reflexión sobre la verdad en México

La clínica donde ocurre parte de la investigación es un lugar donde conviven la vida y la muerte, una licencia narrativa para hacer un tratamiento existencial del personaje. Se usa a Enrique para hablar del arte fotográfico y narrativo, reflexionando sobre cómo la obra cuestiona al creador. La fotografía involucra al espectador, haciéndolo cómplice. Colaborar con Bernardo Esquinca, novelista y guionista amigo, fue fundamental. La frase sobre dos tipos de verdad refleja la realidad mexicana actual, donde los muertos recientes arrojan datos sobre el país.

Un tributo al arte y la cultura urbana

La película es una carta de amor al arte mexicano y a la Ciudad de México, ambientada en atmósferas que recuerdan a obras fundamentales como Pedro Páramo . La colaboración con Esquinca, conocido por el horror y la narrativa urbana, permitió construir una amistad cercana y proyectos futuros. El título es una referencia directa a las grietas de la realidad donde los muertos salen a contar historias no dichas. Se invita a cuestionar las narrativas oficiales, planteando que actualmente a los vivos es a quienes no hay que creerles, mientras los muertos revelan la verdad del país.