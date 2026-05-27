Pelea en vivo entre Galilea Montijo y Chef Mariano Sandoval en el programa Hoy

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Galilea Montijo y el Chef Mariano Sandoval protagonizaron un fuerte altercado por unas rosas que Galilea deshojó sin permiso. Luego, ambos aclararon que ya resolvieron sus diferencias.

La mañana de este miércoles 27 de mayo, los seguidores del programa Hoy se llevaron tremendo susto. En las redes sociales oficiales de la emisión matutina se transmitió completamente en vivo una fuerte pelea entre Galilea Montijo y el Chef Mariano Sandoval .

Todo sucedió durante los cortes comerciales. La persona encargada de las redes sociales de la emisión comenzó a transmitir en vivo en TikTok para mostrar cómo las participantes de Hoy soy el Chef se preparaban, pero no contaba con que Galilea Montijo y el Chef Mariano protagonizarían tremendo encontronazo. ¿Por qué se pelearon Galilea Montijo y el Chef Mariano Sandoval? Como lo mencionamos anteriormente, todo sucedió durante los cortes comerciales.

En ese tiempo, las participantes de Hoy soy el Chef se preparan para que al regreso del corte comiencen a hacer sus respectivos platillos. En las mesas de trabajo de cada equipo ya están los ingredientes, pero tienen prohibido tocar algunos de ellos. Esta vez tenían unas rosas que podrían ocupar como decoración. Galilea Montijo comenzó a deshojarlas, sin embargo, esta flor era uno de los elementos que no podía tocar.

Ante esto, el Chef Mariano se enojó y regañó a Galilea Montijo. Esto hizo que la conductora se enojara y aventara los pétalos de rosa que ya había cortado. Esta acción molestó al experto en cocina, quien le aseguró que lo que estaba haciendo era una grosería para él y el resto del equipo de trabajo. El Chef dijo: 'Lo que estás haciendo está fuera de lugar.

No está bien que se avienten las cosas, porque somos un equipo. No, no, tú estás haciendo algo fuera de lugar Galilea, y tampoco está bien que avientes los pétalos al equipo de cocina'. Tras el fuerte regaño del Chef Mariano, Galilea Montijo no se dejó. Lejos de quedarse callada, aseguró que no estaba padre que el chef le estuviera gritando y llamando la atención de esa forma.

Finalmente, la conductora pidió que le cambiaran la flor para no llevar ninguna ventaja sobre sus compañeras. Dijo: 'No está padre. Bueno, me cambian la flor'. Luego de la fuerte pelea que tuvieron, al terminar la emisión de ese miércoles 27 de mayo, Galilea Montijo aclaró al público que la relación entre ella y el Chef Mariano Sandoval estaba en perfectas condiciones.

Ambos reconocieron los errores que tuvieron en esta discusión. Galilea dijo: 'Hoy me regañó el chef, y la gente está muy preocupada porque eso salió al aire. Solamente quiero decir que es parte de. Yo amo a Mariano porque hemos aprendido gracias a los fregadazos que nos da'.

Luego de esto, Galilea Montijo aseguró que la pelea había sido su culpa por no acatar las reglas. Mariano la regañó y ella actuó como niña chiquita al aventar los pétalos de rosa. A su vez, el Chef Mariano dijo estar orgulloso de la pasión con la que las participantes viven el reality e incluso aseguró que celebra que haya este tipo de polémicas.

Sin embargo, dijo que la pelea había sido con respeto y debate de personas adultas. Este incidente ha generado gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores del programa han opinado sobre la conducta de ambos. Algunos apoyan a Galilea, otros al chef, pero al final la aclaración de ambos ayudó a calmar los ánimos.

El programa Hoy continúa siendo uno de los más vistos de la televisión mexicana, y este tipo de momentos solo aumentan la expectativa del público. La pelea entre Galilea Montijo y el Chef Mariano Sandoval demuestra que la pasión por la cocina y la competencia pueden llevar a momentos tensos, pero que al final el respeto y la comunicación pueden resolver cualquier conflicto. La conductora y el chef han demostrado que son profesionales y que saben manejar las situaciones difíciles.

Este evento quedará en la memoria de los televidentes como uno de los momentos más tensos pero también más humanos del programa. La transparencia con la que se manejó el incidente, al ser transmitido en vivo sin censura, muestra la autenticidad del reality y de sus participantes.

Sin duda, esta experiencia fortalecerá la relación entre Galilea, Mariano y el equipo de Hoy, y enseñará a todos que incluso en los momentos de mayor conflicto, se puede encontrar una solución pacífica y constructiva





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