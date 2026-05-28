Automovilistas denuncian peligro en el puente Héroes de Cananea debido a las filas de pipas que se forman para cargar combustible.

Automovilistas denuncian peligro en el puente Héroes de Cananea debido a las filas de pipas que se forman para cargar combustible. Los conductores deben hacer filas hasta la parte alta del puente, lo que representa un riesgo para el resto de los automovilistas.

Los operadores de las pipas mencionaron que el estacionamiento de espera que anteriormente utilizaban pertenece a la refinería y se encuentra a escasos metros del puente, pero desconocen las razones por las que actualmente no se les permite ingresar. Los conductores denunciaron que la situación se ha vuelto constante y que las filas alcanzan varios metros, afectando la circulación en la zona.

Se considera que el puente Héroes de Cananea es una de las principales vialidades de acceso para trabajadores y transporte pesado que diariamente circula por la zona. Los conductores coincidieron en que es necesaria una solución inmediata para evitar accidentes y mejorar el flujo vehicular





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