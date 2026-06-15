Peligro inminente: poste dañado amenaza a transeúntes en colonia de Ciudad Juárez

Un poste de concreto en mal estado en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Río Bravo representa un riesgo para peatones y automovilistas. Vecinos exigen su reparación urgente tras múltiples reportes ignorados.

Un poste de concreto en estado crítico mantiene en alerta a los residentes de la colonia 20 de Noviembre, en Ciudad Juárez. La estructura, ubicada en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Río Bravo, presenta severos daños en su base y una inclinación peligrosa que, según los vecinos, podría provocar su caída en cualquier momento, especialmente durante los fuertes vientos que acompañan a las tormentas recientes.

La zona es de alto tránsito peatonal y vehicular, lo que incrementa el riesgo de un accidente grave. Norma Alfaro, quien reside en la calle 20 de Noviembre, expresó su preocupación al señalar que el poste se encuentra en una banqueta muy concurrida. Con los vientos que están haciendo por la lluvia, se puede caer y no está bien que lo dejen así, comentó la mujer, quien agregó que ya han solicitado apoyo a las autoridades municipales.

Por su parte, Martha Torres, otra vecina del área, indicó que la base del poste está visiblemente fracturada y que el peligro es constante. No es justo que nos expongamos a diario, ojalá vengan a repararlo antes de que ocurra una desgracia, declaró. A pesar de que elementos de Protección Civil acudieron al lugar y colocaron cinta amarilla para delimitar la zona, los vecinos consideran que la medida es insuficiente.

Exigen una reparación definitiva o el retiro del poste, ya que la cinta se ha roto en varias ocasiones y el paso de personas y vehículos sigue siendo continuo. Además, señalan que esta no es la primera vez que reportan estructuras en mal estado en la colonia, lo que evidencia una falta de mantenimiento por parte de las autoridades.

Hacemos un llamado urgente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, así como a la Dirección de Protección Civil, para que atiendan este problema antes de que sea demasiado tarde, enfatizó Alfaro. La comunidad permanece en vilo, esperando una solución que garantice su seguridad





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