La presidenta Sheinbaum anuncia que Pemex procesará 1.45 millones de barriles diarios y reducirá su deuda a menos de 70.000 millones de dólares en 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo oficial este sábado en Paraíso, Tabasco, que Petróleos Mexicanos ( Pemex) alcanzará un récord histórico en la refinación de crudo, procesando 1.45 millones de barriles diarios. La mandataria también confirmó que la estatal mexicana cerrará el año 2026 con su nivel de deuda más bajo en décadas, reduciéndola de los 90.000 millones de dólares actuales a menos de 70.000 millones de dólares.

Récord de Producción y Activos Estratégicos

Sheinbaum detalló que esta cifra de producción incluye la capacidad de las ocho refinerías que componen el Sistema Nacional de Refinación. Entre los activos clave se encuentra la refinería Olmeca y la planta Deer Park en Texas, la cual fue adquirida durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ejerció su mandato entre 2018 y 2024. La presidenta subrayó que nunca en la historia del país se habían procesado tantos barriles de petróleo para generar gasolina y diésel internamente.

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Este logro productivo es fundamental para avanzar hacia la soberanía energética nacional, asegurando que México pueda transformar su propia riqueza sin depender excesivamente de importaciones o intereses ajenos. La presidenta calificó el evento como histórico, destacando la capacidad, tecnología y voluntad del equipo técnico para levantar la industria petrolera nacional tras años de desafíos operativos y financieros.

Consolidación Financiera y Reducción del Endeudamiento

La estrategia de saneamiento financiero de Pemex ha mostrado resultados medibles en los últimos trimestres. Datos revelados el pasado 30 de octubre indican que la petrolera estatal registró pérdidas netas de 10.795 millones de pesos, equivalentes a 605 millones de dólares, durante el tercer trimestre de 2026. Esta cifra representa una disminución del 82.4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, a pesar de un aumento del 28.5 por ciento en los ingresos operativos.

La reducción del endeudamiento también es evidente en el balance general acumulado. De enero a septiembre de 2026, Pemex logró reducir sus pérdidas netas totales en un 14 por ciento, situándolas en 38.764 millones de pesos (2.173 millones de dólares). Esta mejora contrasta favorablemente con los 45.055 millones de pesos (2.525 millones de dólares) que se registraron durante el mismo lapso del año precedente, evidenciando una estabilización progresiva de sus cuentas.

Impacto en Precios y Proyecciones Futuras

La presidenta Sheinbaum advirtió que, de no haberse construido la refinería Dos Bocas y adquirido Deer Park, los precios de los combustibles habrían sido significativamente más altos para los consumidores mexicanos. Estiman que sin estas inversiones estratégicas, el litro de gasolina habría costado 30 pesos (1.53 dólares) y el diésel 35 pesos (1.78 dólares). Esta medida de contención de precios se enmarca en el legado de identidad y soberanía dejado por el expresidente Lázaro Cárdenas, quien impulsó la expropiación petrolera en 1938.

En cuanto a la situación de la deuda financiera específica, Pemex cerró septiembre con un saldo de 77.600 millones de dólares. Esta cifra representa una reducción de aproximadamente un 9 por ciento respecto a la deuda registrada al término de 2025. Este progreso en la salud financiera permite a la estatal garantizar su viabilidad económica para las próximas generaciones, cumpliendo con el compromiso de sanear sus finanzas mientras se recupera la capacidad productiva plena.