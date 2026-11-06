Pemex confirma explosión en ducto Salamanca-Guadalajara en Tototlán

Explosión en el poliducto Salamanca-Guadalajara dejó 4 lesionados en Tototlán, Jalisco. Pemex controla el fuego sin afectar a la población el 6 de noviembre de 2026.

La empresa petrolera estatal mexicana, Pemex, ha confirmado oficialmente que ocurrió una explosión de gran magnitud en las instalaciones del ducto Salamanca-Guadalajara, localizado específicamente en el municipio de Tototlán, en el estado de Jalisco. Este incidente crítico se desarrolló durante la jornada laboral del viernes 6 de noviembre de 2026, generando una columna de humo visible y provocando serias preocupaciones inmediatas en la zona afectada y entre los residentes locales.

Causas y Contexto Operativo

La empresa estatal precisó que el siniestro tuvo lugar mientras un equipo de trabajadores llevaba a cabo actividades rutinarias de mantenimiento en las inmediaciones del poliducto. Específicamente, las labores en curso incluían la limpieza interna de la infraestructura y el retiro de sedimentos acumulados, procedimientos técnicos necesarios para garantizar la fluidez y seguridad del transporte de hidrocarburos.

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No obstante, durante la ejecución de estas tareas específicas, se registró una explosión repentina que desencadenó un incendio de proporciones considerables dentro del área de operaciones. La petrolera mexicana no ha detallado las causas técnicas exactas que originaron el siniistro, ni ha especificado si existió alguna falla mecánica en los procedimientos de mantenimiento o si se trató de un fallo humano, dejando sin respuestas definitivas sobre el origen primario del fuego.

Respuesta Inmediata y Control del Incidente

Ante la gravedad del suceso, Pemex activó de inmediato sus protocolos de emergencia diseñados para este tipo de escenarios críticos. La compañía desplegó un operativo conjunto que involucró a personal altamente especializado y a cuerpos de seguridad, coordinando acciones directas con las autoridades corporativas y locales presentes en el estado de Jalisco para contener el avance de las llamas.

Gracias a la rápida intervención de los equipos de respuesta y a la coordinación establecida, el fuego fue controlado exitosamente por la infraestructura de emergencia. Las autoridades oficiales aseguraron que, a pesar de la visibilidad del humo y las llamas a varios metros de distancia, la emergencia no representó un riesgo inminente ni directo para las comunidades cercanas al ducto, excluyendo la necesidad de evacuaciones masivas.

Sanción Humana y Situación de los Trabajadores

El balance humano del incidente es de cuatro trabajadores lesionados, todos ellos vinculados directamente con las actividades de limpieza que se realizaban en el momento de la explosión. Los servicios de emergencia atendieron a estos individuos en distintos puntos dentro de la entidad federativa, asegurando la atención médica inicial requerida para sus heridas.

Hasta el momento, la petrolera no ha proporcionado detalles sobre la gravedad específica de las lesiones ni ha informado si alguno de los afectados requirió hospitalización prolongada o cuidados intensivos. Tampoco se han revelado las identidades de los trabajadores involucrados, manteniendo la privacidad de sus datos personales. El saldo oficial se mantiene firme en cuatro personas afectadas, sin reportes de víctimas mortales ni desapariciones en la zona.

Impacto en la Infraestructura y Próximos Pasos

Aunque el incendio causó daños visibles en las instalaciones del poliducto, Pemex ha confirmado que no se han reportado afectaciones a la infraestructura crítica que comprometan el suministro general o pongan en peligro a la población civil. La situación actual se encuentra bajo control estricto, con las autoridades monitoreando la estabilidad del área.

Se espera que las investigaciones internas de Pemex continúen para determinar las causas raíz del incidente, aunque por ahora la prioridad se centra en la rehabilitación de los lesionados y la restauración completa de las operaciones de mantenimiento en el ducto Salamanca-Guadalajara sin nuevos incidentes.