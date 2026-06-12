Pemex descarta presencia de hidrocarburos en el Río Pánuco tras revisión exhaustiva

Pemex informa que, tras análisis y recorridos coordinados con autoridades, no se encontró hidrocarburo en fase libre en el Río Pánuco, luego de reportarse una mancha oscura. La empresa mantiene monitoreo permanente y refrenda su compromiso ambiental.

Petróleos Mexicanos ( Pemex ) informó que tras realizar recorridos y muestreos en la zona del Río Pánuco , donde se ubican diversas instalaciones de la institución, se determinó la inexistencia de hidrocarburo en fase libre.

Esto ocurrió luego de que se reportara una mancha oscura que generó preocupación entre la población y las autoridades ambientales. La revisión se llevó a cabo de forma inmediata por las áreas operativas, de seguridad y ambientales de Pemex, mediante recorridos marítimos y terrestres, además de la toma de muestras de agua en diversos puntos estratégicos. Los análisis de laboratorio confirmaron que no hay presencia de hidrocarburos libres, descartando así un derrame significativo.

Para verificar estas condiciones, Pemex trabajó en coordinación con el Departamento de Ecología de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Ambas instituciones colaboraron en la supervisión de los trabajos y en la evaluación de los resultados.

Pemex destacó que realiza un monitoreo permanente a las condiciones operativas y de seguridad de sus instalaciones en la zona, con el objetivo de prevenir cualquier incidente que pueda afectar el ecosistema o la salud de la comunidad. Además, la empresa continúa analizando el origen de la coloración observada, con apoyo de personal especializado, para determinar si se trata de algún otro fenómeno natural o de una fuente diferente de contaminación.

Con estas acciones, Pemex refrendó su compromiso con la atención oportuna de los incidentes, el bienestar de la ciudadanía y la protección del medio ambiente. La empresa reiteró que mantiene una política de transparencia y responsabilidad ambiental, en línea con las normativas nacionales e internacionales. La comunidad y las organizaciones ambientales han expresado su satisfacción por la rápida respuesta de Pemex, aunque algunas voces piden mayor vigilancia continua para evitar futuros eventos.

Pemex asegura que los sistemas de monitoreo se han fortalecido y que se mantendrán informados a los ciudadanos sobre cualquier novedad. La empresa también recordó que cualquier avistamiento de anomalías puede ser reportado a través de sus canales oficiales, para activar los protocolos de respuesta inmediata. De esta manera, Pemex busca no solo atender los incidentes, sino también prevenirlos, garantizando la seguridad y la salud ambiental de la región del Río Pánuco, un recurso hídrico vital para la zona





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