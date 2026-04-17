Pemex Despide a Funcionarios Clave por Derrame de Crudo en el Golfo de México; Señalan Negligencia y Falta de Transparencia

La paraestatal Petróleos Mexicanos ha cesado a tres altos directivos, entre ellos el líder de Derrames y Residuos, tras un importante vertido de petróleo en el Golfo de México. La investigación revela fallas en la notificación de una fuga de hidrocarburos y un retraso en las acciones de contención, afectando cientos de kilómetros de litoral y a miles de pescadores.

El director de Petróleos Mexicanos ( Pemex ) anunció la destitución de tres funcionarios de áreas operativas, incluyendo al líder de Derrames y Residuos, como consecuencia del grave derrame de crudo ocurrido en la sonda de Campeche, específicamente en la zona Abkatun-Cantarell . Este incidente ha generado un impacto ambiental considerable, afectando aproximadamente 900 kilómetros de litoral en los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

En una conferencia de prensa celebrada el jueves 16 de abril de 2026, el grupo interinstitucional del gobierno federal encargado de la investigación del suceso presentó los avances en las labores de contención y limpieza. Se informó que hasta el momento se han recolectado 915 toneladas de residuos de crudo y se han realizado más de mil recorridos de inspección y limpieza en las localidades afectadas. Las acciones de respuesta han sido intensas, incluyendo la limpieza de 58 sitios tortugueros y la protección de 24 campamentos. Asimismo, se ha brindado atención a 13 tortugas marinas afectadas por el derrame. La Secretaria de Energía, Luz Elena González, reafirmó el compromiso de Pemex para atender la contingencia desde sus inicios, asegurando la colaboración con las comunidades afectadas. Los estados que han sufrido las peores consecuencias recibirán apoyo adicional con maquinaria. En particular, se destacó el trabajo conjunto con los pescadores de Campeche, uno de los estados más golpeados por el desastre ecológico. Hasta la fecha, se han entregado 15 mil pesos a cada uno de los 3 mil 379 pescadores que han sido directamente perjudicados por la contaminación, demostrando un esfuerzo por mitigar los daños económicos y sociales. Las investigaciones apuntan a la plataforma Abkatun-Cantarell como el punto de origen del derrame. Entre las posibles causas se barajan, además de un posible fallo en un buque, la intervención de una chapopotera natural en la zona de Coatzacoalcos y Cantarell. Sin embargo, los análisis de las bitácoras operativas han revelado una fuga de hidrocarburo originada en febrero, la cual fue notificada a la Fiscalía General de la República. Se ha confirmado la existencia de un derrame de hidrocarburo de Pemex en dicho mes, el cual se habría logrado controlar. La notificación a la Fiscalía se produjo tras la identificación de irregularidades, incluyendo la falta de información sobre estas actividades y la negación inicial de la fuga por parte de áreas operativas, a pesar de la evidencia de un evento de gran magnitud que requirió el despliegue de 11 embarcaciones para su contención y recuperación. La decisión de no interrumpir el flujo de crudo de manera inmediata y el retraso en el cierre de la válvula principal, que ocurrió 8 días después de la detección de la fuga, han sido puntos clave en la investigación. El Grupo Interinstitucional está compuesto por diversas dependencias gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como autoridades estatales y municipales, trabajando de manera coordinada para abordar las múltiples facetas de esta crisis ambiental y social. La pérdida de integridad mecánica en un oleoducto y la posterior reparación, cuyas acciones no fueron debidamente comunicadas a la alta dirección de Pemex, junto con la negación sistemática de la fuga por parte de las áreas operativas en marzo, cuando los arribazones de petróleo comenzaron a llegar a las costas, son elementos cruciales en la determinación de las responsabilidades y la búsqueda de soluciones efectivas para prevenir futuros incidentes de esta índole





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