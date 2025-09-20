Pemex informa sobre estado de salud 'estable' de trabajadores tras incidente en Cosoleacaque

Pemex reporta la estabilidad de salud de cinco trabajadores afectados por fluido caliente de carbonato en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz. El incidente ocurrió durante labores de mantenimiento en la planta de amoniaco VII.

Petróleos Mexicanos ( Pemex ) comunicó que, alrededor de las 10:45 horas de este viernes, mientras se realizaban labores de mantenimiento en una válvula automática, específicamente en la Planta de Amoniaco VII del Complejo Petroquímico Cosoleacaque , cinco empleados resultaron afectados por contacto con fluido caliente de carbonato. La empresa petrolera estatal detalló que, hasta el momento, la condición de salud de los trabajadores se reporta como estable.

El incidente tuvo lugar en una de las instalaciones clave de Pemex en Veracruz, lo que provocó una respuesta inmediata de la compañía para asegurar la atención médica y el bienestar de los afectados. Pemex aseguró que ha desplegado los recursos necesarios para atender a los trabajadores, proporcionando tanto la atención médica requerida como el apoyo emocional y logístico a ellos y a sus familias. La rápida respuesta de la empresa refleja su compromiso con la seguridad de sus empleados y la gestión de incidentes en sus operaciones.\El Complejo Petroquímico Cosoleacaque es uno de los más importantes de Pemex y juega un rol crucial en la producción de fertilizantes y otros productos petroquímicos. La planta de amoniaco VII, donde ocurrió el incidente, es un componente vital de este complejo. La ejecución de tareas de mantenimiento, como la que se estaba realizando, es fundamental para garantizar la eficiencia y seguridad de las operaciones. Sin embargo, estas actividades conllevan riesgos inherentes, y el incidente del viernes subraya la importancia de implementar rigurosos protocolos de seguridad y capacitación. La investigación sobre el incidente, presumiblemente, se enfocará en determinar las causas exactas que llevaron a la exposición de los trabajadores al carbonato caliente y evaluar si los protocolos de seguridad se siguieron adecuadamente. Este tipo de análisis es fundamental para evitar futuros incidentes y mejorar las prácticas operativas. Pemex ha asegurado que colaborará con las autoridades pertinentes para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas correctivas necesarias.\El anuncio de Pemex sobre el estado de salud de los trabajadores se produce en un contexto en el que la empresa enfrenta diversos desafíos financieros y operativos. La situación de Pemex, marcada por una deuda significativa, tanto con acreedores como con proveedores, ha generado preocupaciones sobre la capacidad de la empresa para mantener sus operaciones de manera eficiente y segura. La falta de pago a proveedores ha causado problemas en la cadena de suministro y ha afectado la capacidad de Pemex para llevar a cabo proyectos de mantenimiento y expansión. El incidente en Cosoleacaque resalta la importancia de invertir en infraestructura y en la seguridad de los trabajadores, elementos cruciales para el futuro de la empresa. Pemex deberá equilibrar las necesidades de seguridad y mantenimiento con las restricciones presupuestarias para asegurar su viabilidad a largo plazo. La transparencia en la comunicación sobre este y otros incidentes, junto con la implementación de medidas preventivas, será fundamental para recuperar la confianza del público y de sus stakeholders, mientras enfrenta el desafío de la deuda y las fluctuaciones del mercado





