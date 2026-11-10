PEMEX mantiene pendientes pagos por daños del incendio del pozo Krem-1 en Las Choapas

Petróleos Mexicanos reportó 129 expedientes de indemnización por el incendio del Krem-1 en Las Choapas, sin fecha para concluir la reparación.

Petróleos Mexicanos (PEMEX) mantiene pendientes indemnizaciones y acciones de remediación por los daños del incendio del pozo Krem-1, en Las Choapas, Veracruz. El director general de la petrolera, Juan Carlos Carpio Fragoso, informó el 9 de noviembre ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados que la empresa ha atendido 129 expedientes de indemnización. La empresa no estableció una fecha para concluir la reparación de los daños.

El siniestro ocurrió el 5 de marzo de 2026 y fue controlado después de 150 días. La comparecencia se realizó tras el cuestionamiento de la diputada federal veracruzana Lorena Piñón Rivera, del PRI, quien señaló el incumplimiento de compromisos con habitantes de Las Choapas.

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Pagos y avances en la zona afectada por el Krem-1

PEMEX ha pagado indemnizaciones a productores afectados por el incendio del Krem-1 y reportó la revisión de 690 parcelas. Según la información presentada, esas parcelas pertenecen a 10 ejidos del municipio veracruzano.

De los 129 expedientes atendidos, 60 corresponden a la denominada zona cero, donde se concentraron las afectaciones. Otros 69 pertenecen a una zona de impacto moderado. Carpio Fragoso precisó que los 60 expedientes de la zona cero suman un monto de 88 millones de pesos.

Los 69 expedientes de la zona moderada se pagaron por un monto de 29 millones de pesos. Además, el funcionario indicó que se encuentran en gestión aproximadamente otros 120 millones de pesos para cubrir afectaciones adicionales.

Reclamos de productores y posiciones de la legisladora

La diputada Lorena Piñón Rivera sostuvo que el incendio afectó a 29 comunidades de Las Choapas. Los productores denunciaron pérdidas de cultivos, daños en potreros, muerte de ganado y afectaciones a terrenos agrícolas.

La legisladora recordó que el 18 de septiembre alrededor de 500 campesinos de 25 ejidos bloquearon los accesos al pozo para exigir indemnizaciones. Tras esa protesta, representantes de PEMEX asumieron compromisos de pago, cuyo plazo, según los afectados, venció el 3 de noviembre.

Piñón Rivera reclamó información sobre las consecuencias económicas, ambientales y sanitarias del siniestro. También pidió conocer los procedimientos de responsabilidad patrimonial que enfrenta PEMEX por sus operaciones.

El mismo 9 de noviembre, Greenpeace México difundió un estudio que documentó residuos de hidrocarburos en muestras de agua, suelo y sedimentos recolectadas cerca del Krem-1. La organización informó que detectó benzopireno, clasificado como cancerígeno para los seres humanos.

En las muestras de agua analizadas, las concentraciones de benzopireno superaron entre 61 y 113 veces los valores de referencia internacionales utilizados en el estudio. Durante su comparecencia, Carpio Fragoso no detalló cuánto se ha destinado específicamente a la restauración de suelos y cuerpos de agua en ese municipio.

Derrames en el Golfo de México y próximos pasos

Los derrames de petróleo registrados durante 2026 en el Golfo de México alcanzaron las costas de Veracruz y Tabasco. Estos hechos provocaron reclamos de comunidades dedicadas a la pesca que aún no tienen una solución para todas sus localidades.

La fuga ocurrió en febrero en un oleoducto del complejo Abkatún-Pol-Chuc, ubicado en la Sonda de Campeche. El 16 de abril, PEMEX confirmó que el derrame tuvo origen en una fuga de un oleoducto de 36 pulgadas y que se realizaron reparaciones sin conocimiento de la dirección general. La empresa reconoció que las áreas operativas habían negado la existencia de la fuga.

Como resultado, tres funcionarios fueron separados de sus cargos. Los hechos se denunciaron ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Piñón Rivera pidió conocer si las investigaciones han derivado en sanciones y qué seguros y garantías cubren los daños ambientales y económicos.

Sobre las compensaciones por el derrame, Carpio Fragoso confirmó la entrega de apoyos económicos de 15 mil pesos por pescador. El programa federal anunciado el 1 de abril por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca contemplaba inicialmente a 3 mil 679 pescadores de Veracruz y Tabasco, de los cuales 800 correspondían a Veracruz y 2 mil 879 a Tabasco.