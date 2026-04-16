Pemex Recorta Drásticamente Inversión en Infraestructura; Gasto Total Cae a Mínimos Históricos

Petróleos Mexicanos (Pemex) experimentó la mayor caída en su gasto ejercido en casi una década durante el primer bimestre del año, con una reducción del 56.2%. La inversión en infraestructura fue la más afectada, disminuyendo un 78%, lo que genera preocupación por el impacto en la capacidad productiva de la empresa y el crecimiento económico del país. El pago del servicio de la deuda de Pemex y CFE, por otro lado, se disparó un 27%.

El gasto ejercido por Petróleos Mexicanos ( Pemex ) registró en el primer bimestre del año una contracción no vista en casi una década, sobresaliendo la significativa disminución de los recursos que la empresa estatal destinó a la infraestructura. Esta información, divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), revela una tendencia preocupante para el sector energético y la economía nacional.

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a febrero detalla que la petrolera estatal ejerció un total de 59,682 millones de pesos durante el periodo, lo que se traduce en una alarmante caída anual del 56.2%. Esta reducción representa la mayor disminución del gasto de Pemex en un primer bimestre desde el año 2017, cuando la caída fue del 69.7%. La organización México Evalúa, en su análisis, destacó que el gasto programable de la petrolera fue de apenas 59,700 millones de pesos, el nivel más bajo en términos reales desde el año 2007. Además, es la primera vez en los últimos 14 años que el gasto de Pemex en febrero se sitúa por debajo de los 100,000 millones de pesos. La organización civil subrayó que este recorte al gasto fue aún mayor de lo programado por el gobierno, superando en un 32% lo contemplado inicialmente para el periodo. En cuanto a los ingresos, Pemex reportó 99,640 millones de pesos, lo que representa una leve caída anual del 0.6%. De este monto, es importante señalar que 45,561 millones de pesos corresponden a "otros ingresos", rubro que incluye las transferencias y apoyos provenientes del gobierno federal, lo cual pone de manifiesto la dependencia de la empresa de los subsidios estatales para sostener sus operaciones. México Evalúa señala que la drástica caída en el gasto de Pemex ha servido como un paliativo para el gobierno en su esfuerzo por contener el déficit fiscal, objetivo que se ha fijado en un 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB) para el presente año. Sin embargo, esta medida ha implicado un sacrificio considerable en el gasto de inversión física de la petrolera, un componente esencial para el impulso y crecimiento de la economía. Los datos a febrero revelan que Pemex destinó tan solo 20,971 millones de pesos a inversión física, lo que representa una estrepitosa caída anual del 78%. De manera alarmante, la petrolera gastó más en los intereses y el servicio de su abultada deuda, sumando 35,093 millones de pesos en los dos primeros meses del año, que en la inversión destinada a su propia infraestructura y capacidad productiva. La organización enfatiza que la reducción del gasto a través de la inversión física tiene consecuencias directas en la capacidad productiva de Pemex y, por extensión, en el potencial de crecimiento económico del país. El gasto en inversión física de Pemex, de apenas 21,000 millones de pesos, representa una reducción real de 78% (equivalente a 74,500 millones de pesos) en comparación con febrero del año anterior, alcanzando así el nivel más bajo desde el 2007. Como consecuencia directa, el gasto total del gobierno en inversión física ha caído a mínimos históricos, equiparables a los observados en el año 2008. A pesar de este panorama, el gobierno federal ha anunciado un ambicioso Plan de Infraestructura, que proyecta la inversión de 5.6 billones de pesos entre este año y 2030, con la expectativa de que Pemex contribuya con 425,000 millones de pesos en inversiones durante el presente ejercicio fiscal. Paralelamente a la contracción en la inversión, el servicio de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ambas empresas públicas del Estado mexicano, experimentó un drástico incremento del 27.4% anual durante el primer bimestre del año. Este aumento se produce en un contexto de apreciación del peso frente al dólar, lo que, paradójicamente, encarece el costo de la deuda denominada en divisas extranjeras. La SHCP informó que el gobierno destinó 45,156 millones de pesos a cubrir el servicio de la deuda de estas empresas. El servicio de la deuda se refiere a los recursos que el presupuesto público debe destinar al pago de intereses, comisiones y otros gastos asociados a la deuda previamente contraída. En conjunto, el costo financiero total del sector público, incluyendo el gobierno federal y las empresas productivas del Estado, se situó en 157,153 millones de pesos, una disminución del 6.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el caso de Pemex, reconocida como la petrolera más endeudada a nivel mundial, presenta una situación particularmente delicada. James Salazar, analista de Kapital Grupo Financiero, atribuye el incremento de su costo financiero a los problemas estructurales y a su precaria situación financiera, problemas que arrastra desde hace años. Entre enero y febrero, Pemex requirió 35,093 millones de pesos para el servicio de su deuda, un crecimiento anual del 22.6%. Salazar explica que, si bien las ayudas gubernamentales han mitigado ligeramente los problemas de deuda de Pemex, los vencimientos de deuda para este año son significativos, ya que entre el 16% y 20% del total de la deuda vence en 2026. La mayor parte de esta deuda está en divisas extranjeras, lo que aumenta la vulnerabilidad ante fluctuaciones cambiarias. Ante las continuas pérdidas operativas, Pemex se ha visto obligada a recurrir a nueva deuda, sacrificando así la inversión productiva que es vital para su recuperación y para la generación de valor económico





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