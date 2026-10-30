Pemex reduce pérdidas al 82.4% en Q3 2026 por mayores ventas y optimización de activos

La petrolera mexicana Pemex anunció una pérdida de 10 mil 800 millones de pesos para el tercer trimestre de 2026, una mejora significativa frente a los 61 mil 200 millones de pesos perdidos en el mismo periodo de 2025. El resultado fue impulsado por un incremento en ventas totales y una disminución del 85% en el deterioro de activos fijos, aunque el aumento en costos de compra de productos, impuestos y derechos, así como pérdidas en contratos de intercambio de divisas, limitaron la recuperación.

Pemex reportó una pérdida neta de 10 mil 800 millones de pesos en el tercer trimestre de 2026, lo que representa una reducción de 82.4% respecto a la pérdida de 61 mil 200 millones de pesos del mismo periodo de 2025.

La mejora se atribuye principalmente a un aumento en las ventas y a un menor deterioro de activos fijos, aunque estos resultados son contrarrestados por mayores costos de compra de productos, impuestos y derechos, así como pérdidas cambiarias asociadas con la depreciación del peso y el aumento de costos en instrumentos financieros derivados.