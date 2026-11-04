Pemex reduce producción y oculta datos clave en septiembre

La producción de hidrocarburos líquidos de Pemex cayó un 2.4% anual en septiembre, situándose por debajo de las metas del Plan Estratégico 2025-2035.

Petróleos Mexicanos ( Pemex) registró una disminución en su volumen de extracción durante el mes de septiembre, consolidando una tendencia descendente que la sitúa por debajo de los objetivos establecidos para el ejercicio actual. La empresa estatal dejó de publicar datos específicos sobre la producción de petróleo crudo y condensados, limitando la divulgación a cifras agregadas de hidrocarburos líquidos por región y activo.

Caída de producción y transparencia

El reporte mensual indica que la producción total de hidrocarburos líquidos alcanzó 1.613 millones de barriles por día en septiembre. Esta cifra representa una caída del 2.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior y una reducción del 1.5% respecto al mes previo. Además, el volumen extraído es un 11.7% inferior a los niveles registrados en 2018.

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Al contrastar estos resultados con las proyecciones oficiales, se observa que la producción real es un 3.7% menor a los 1.675 millones de barriles por día que la petrolera programó en su Plan Estratégico 2025-2035 para el año 2026. Esta desviación marca un incumplimiento parcial de las metas establecidas para el horizonte planificado.

Cambios en la divulgación de datos

Un aspecto relevante de este reporte es la modificación en el formato de publicación de información por parte de Pemex. Durante el noveno mes del año, la compañía suspendió la divulgación detallada de la producción de petróleo crudo y condensados. Asimismo, redujo la información disponible en la Base de Datos Institucional únicamente al total de la producción de hidrocarburos líquidos desglosada por región y activo.

Esta restricción en la disponibilidad de datos implica que la empresa ya no cuenta con indicadores comparativos internacionales directos en esta materia. Según informó la Secretaría de Energía, se están preparando cambios internos en la petrolera que serán comunicados en breve, lo que sugiere una reestructuración en los procesos de reporting.

Mínimos históricos y contexto trimestral

Los datos preliminares del último mes reportado completamente, agosto, revelan que la extracción exclusiva de crudo alcanzó un mínimo histórico de 1.336 millones de barriles por día. Al sumar la producción de 300,800 barriles diarios de condensados, líquidos pentanos con mayor valor comercial pero un mercado menos amplio, la producción total de hidrocarburos líquidos ascendió a 1.637 millones de barriles diarios.

Al promediar todo el tercer trimestre del año, la producción de hidrocarburos líquidos de Petróleos Mexicanos fue de 1.641 millones de barriles diarios. Este promedio refleja una reducción anual del 0.4%, aunque mantiene una brecha significativa del 10.3% en comparación con los niveles de 2018. En el acumulado de enero a septiembre, Pemex registra un promedio de 1.650 millones de barriles diarios, mostrando un aumento anual del 1.2% pero una caída del 11.5% frente a 2018.

Recuperación del gas natural

A pesar de la contracción en los líquidos, la extracción de gas natural muestra signos de recuperación significativa. Aunque la producción actual se destina casi totalmente al autoconsumo de la empresa, con la industria nacional y la Comisión Federal de Electricidad recurriendo a gas importado, los volúmenes extraídos superan las expectativas del Plan Estratégico para 2026.

En septiembre, Pemex produjo 5,068 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, un incremento del 6.8% anual y del 3.2% respecto a 2018. Este indicador se sitúa un 27% por encima de la proyección de extraer 3,993 millones de pies cúbicos al día en 2026. En los primeros nueve meses del año, la extracción acumulada fue de 4,932 millones de pies cúbicos por día, un 8.9% superior a la registrada en 2025.