Pemex registra caída en proceso de crudo y transformación de petróleo en abril

El proceso de crudo nacional cayó en abril en un 9.4% en comparación con marzo, derivado de que Salamanca y Dos Bocas registraron una importante baja en su actividad. La transformación de petróleo en el Sistema Nacional de Refinación estuvo en abril 15% por debajo de las metas del Plan Estratégico 2025-2035.

El proceso de crudo nacional cayó en abril en un 9.4% en comparación con marzo, derivado de que Salamanca y Dos Bocas registraron una importante baja en su actividad.

En el cuarto mes del año, la producción de combustibles de Pemex promedió 730,000 barriles diarios, con casi 400,000 correspondientes a gasolinas. La transformación de petróleo en el Sistema Nacional de Refinación estuvo en abril 15% por debajo de las metas del Plan Estratégico 2025-2035.

La refinería de Salamanca registró un proceso de 55,720 barriles diarios en abril, lo que significa un uso de apenas 23% de su capacidad, el más bajo desde octubre del 2019 en que utilizó el 19% de la instalación. La meta gubernamental era que esta refinería utilizara el 64% de su capacidad este año, pero en abril logró menos de la tercera parte de este compromiso.

El proceso de crudo pesado en Salamanca cayó en un 67%, ubicándose en 8,986 barriles por día en abril. La refinería de Salina Cruz, Oaxaca, registró un uso del 62.8% de su capacidad instalada, mientras que Tula, en Hidalgo, y Cadereyta, en Nuevo León, registraron un uso del 83.4% y el 57% de su capacidad, respectivamente. La refinería de Minatitlán, Veracruz, y Madero, Tamaulipas, registraron un uso del 45% y el 56% de su capacidad, respectivamente. Dos Bocas, Tabasco, reportó un uso del 43.3%





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