Pemex registra pérdidas millonarias y graves inconsistencias en registros de hidrocarburos según ENERGY2100

Análisis detallado revela que Pemex perdió 38,763 mdp en 2026 pese al alza del crudo, con caídas históricas en producción y refinación, además de denunciar discrepancias masivas en importaciones y ventas de combustibles.

El Observatorio ENERGY2100 ha presentado un análisis detallado y alarmante sobre la situación financiera y operativa de Petróleo s Mexicanos durante el primer trimestre del año 2026, revelando una contradicción significativa entre los altos precios del crudo y las pérdidas sustanciales de la empresa estatal.

A pesar de que la mezcla mexicana de petróleo promedió un precio de 81.4 dólares por barril en el periodo comprendido entre enero y septiembre de este año, lo que representa un incremento del treinta punto cinco por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, Pemex registró una pérdida neta extraordinaria de 38,763 millones de pesos mexicanos. Este dato, derivado del cierre de septiembre de la Base de Datos Institucional y del reporte correspondiente al tercer trimestre, subraya una crisis estructural profunda que va más allá de las fluctuaciones coyunturales del mercado internacional.

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Caída histórica de la producción de crudo

La producción de crudo alcanzó su nivel más bajo histórico en la serie registrada, situándose en mil trescientos ocho mil barriles diarios en septiembre, lo que implica una caída del cuatro punto seis por ciento en comparación con el año anterior. Paralelamente, los condensados aumentaron a trescientos cinco mil barriles diarios, consolidándose como el diecinueve por ciento de los líquidos totales, aunque Pemex ha dejado de desglosar el crudo en su cuadro principal de producción de líquidos, manteniendo únicamente el dato desagregado por tipo dentro de la base de datos institucional.

La ineficiencia operativa se evidencia también en el Sistema Nacional de Refinación, el cual procesó noventa y nueve mil mil barriles diarios en septiembre, una reducción del diecisiete por ciento respecto al mes anterior y que representa apenas el cincuenta por ciento de su capacidad instalada. Las refinerías de Tula, Salina Cruz y Dos Bocas fueron las principales responsables de esta caída drástica, aunque el promedio trimestral de mil ciento cuarenta y tres mil barriles diarios, considerado el más alto desde 2014, oculta la magnitud del desplome ocurrido en el último mes del periodo analizado.

Una de las prácticas más cuestionadas es la venta de gasolina por debajo de su precio implícito de importación durante seis meses consecutivos; en septiembre, este precio fue de ciento treinta y nueve dólares frente a los ciento cuarenta y tres dólares por barril, excluyendo impuestos especiales y valor agregado. Además, se documenta que el Derecho Petrolero para el Bienestar absorbió el setenta y ocho por ciento del margen de operación, distorsionando la percepción de rentabilidad.

Pérdidas operativas y discrepancias en registros

Cuando se corrigen las transferencias internas entre segmentos, se observa que Refinación reporta ganancias oficiales mientras Exploración y Extracción muestra pérdidas, pero por barril, Refinación pierde quince dólares y sesenta centavos de margen operativo, igual que en 2025, indicando que aumentar el procesamiento de crudo no mejora el resultado financiero debido a ineficiencias operativas inherentes. Un aspecto crítico expuesto por el informe es la existencia de discrepancias masivas en los registros públicos de petróleo, gasolina y diésel, que sugieren posibles irregularidades graves.

Se identifican brechas significativas entre lo que Estados Unidos reporta como exportado a México y lo que México registra como importado, con diferencias acumuladas desde 1993 que alcanzan niveles preocupantes. Por ejemplo, en 2025, el diésel fuera de registro sumó sesenta mil barriles diarios, equivalente a uno cada seis litros vendidos oficialmente, mientras que la brecha en gasolina alcanzó los cuarenta y un mil barriles diarios ese mismo año.

Millones de barriles sin destino registrado

Las ventas de gasolina de Pemex superaron ampliamente su producción más su importación registrada, generando una cuenta que dio positiva solo porque dejaron de procesar doscientos diez mil barriles diarios y la exportación recuperó apenas la mitad. Desde 1993 hasta septiembre de 2026, hay seiscientos noventa y dos millones de barriles de crudo sin destino registrado, cuyo valor de mercado equivale a treinta y siete mil millones de dólares, y doscientos diez millones de barriles de gasolina cuyo valor potencial en combustible e impuestos asciende a cincuenta y cinco mil millones de dólares.

Aunque el estímulo fiscal de 2022 logró reducir temporalmente la brecha del diésel, la situación actual indica que factores como el contrabando, el robo, el autoconsumo o errores sistemáticos de registro continúan afectando la transparencia y la sostenibilidad del sector energético mexicano.