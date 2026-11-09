Pemex reporta mejora crediticia y crecimiento operativo ante legisladores en 2026

El director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, compareció ante la Comisión de Energía en noviembre de 2026 para detallar las mejoras en calificación financiera y aumentos en la producción nacional.

El director general de Petróleos Mexicanos ( Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, se presentó el 9 de noviembre de 2026 ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para exponer el estado de la paraestatal. Durante esta comparecencia, Carpio Fragoso detalló los resultados operativos y financieros alcanzados entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

La autoridad explicó que la mejora en la percepción de riesgo de la empresa ha permitido condiciones de financiamiento más competitivas. Esto se traduce en mayor confianza por parte de los inversionistas y una reducción significativa del riesgo de refinanciamiento en los mercados internacionales.

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Avances en calificaciones crediticias internacionales

Pemex logró una mejora sustancial en su clasificación de riesgo gracias al trabajo realizado durante el último ejercicio fiscal. A finales de 2025, la agencia Fitch Ratings elevó la calificación de la empresa en tres escalones, pasando de B+ a BB+, con una perspectiva estable.

De manera similar, la calicadora Moody's optimizó su valoración en dos escalones, trasladando la nota de B3 a B1. Ambas instituciones mantuvieron una perspectiva estable que refleja la solidez del modelo operativo actual. En 2026, Fitch ratificó la calificación de riesgo crediticio en BB+ con perspectiva estable.

Estrategia y marco legal de la empresa pública

El director general recordó que Petróleos Mexicanos opera bajo el Plan Estratégico 2025-2035. Este plan fue presentado en agosto del año pasado por la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía.

La gestión se fundamenta en las reformas constitucionales de los artículos 25, 27 y 28. Estas modificaciones fortalecieron la capacidad del Estado mexicano para conducir el desarrollo energético. El nuevo marco legal, promulgado el 18 de marzo de 2025, sienta las bases para garantizar el abasto de combustibles para las familias mexicanas.

Cifras de producción y capacidad operativa

Juan Carlos Carpio Fragoso informó que el potencial de Pemex a diciembre de 2026 es de 39 mil barriles diarios de líquidos. Además, la capacidad para gas natural alcanza los 102 millones de pies cúbicos diarios.

Durante el periodo analizado, la empresa avanzó en el desarrollo de campos petroleros estratégicos. Se incrementó la producción de gas natural y se elevó el procesamiento de crudo. También se registró un crecimiento en la producción y comercialización de gasolinas y diésel para el mercado nacional.

Impacto financiero y compromiso con el Estado

La entidad confirmó que se conserva al menos 40 por ciento de los beneficios. El Estado mantiene la propiedad de los campos, lo que garantiza que la riqueza generada beneficie al país.

Estos avances se lograron en un entorno internacional caracterizado por alta volatilidad en los mercados energéticos. La fortaleza operativa se reflejó en una mayor generación de flujo de efectivo. La posición financiera de la empresa ha experimentado un fortalecimiento gradual y sostenido.