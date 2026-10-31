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Pemex reporta sólidos resultados en el tercer trimestre de 2026

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Pemex reporta sólidos resultados en el tercer trimestre de 2026
Pemex · Ingresos · Producción

Pemex logró un aumento del 28.5% en sus ingresos durante el tercer trimestre de 2026, alcanzando 487 mil millones de pesos. La empresa también vio mejoras significativas en la producción de hidrocarburos, la refinación de crudo y los resultados financieros, a la vez que redujo su deuda y se comprometió con la responsabilidad social.

Petróleos Mexicanos ( Pemex) reportó un sólido desempeño en el tercer trimestre de 2026, con ingresos que alcanzaron 487 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 28.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

La empresa también registró una utilidad operativa de 98 mil millones de pesos y un aumento significativo en sus niveles de producción y refinación. La producción total de hidrocarburos creció un 2.6% anual, mientras que la extracción de gas natural superó los 5 mil millones de pies cúbicos diarios, gracias en parte a la contribución de los campos Bakté e Ixachi.

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Refinación alcanza mayor volumen desde 2014

En cuanto a la refinación, el Sistema Nacional de Refinación procesó más de 1.1 millones de barriles diarios de crudo, el volumen más alto desde 2014. Esto se tradujo en un aumento del 15.5% en la producción de petrolíferos, incluyendo gasolinas y diésel. Los resultados financieros también fueron positivos, con un EBITDA de 124 mil millones de pesos y una mejora de cerca de 50 mil millones en el resultado neto.

La deuda financiera de la empresa se redujo a 77.6 mil millones de dólares, y el saldo pendiente con proveedores disminuyó significativamente. Pemex continuará implementando medidas de apoyo financiero y de liquidez en el último trimestre del año, mientras sigue invirtiendo en responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.

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