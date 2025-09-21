Pemex se Ampara en Sociedad Privada para Ocultar Información sobre Exportaciones a Cuba

Pemex niega transparentar información sobre su filial Gasolinas Bienestar, argumentando que es una sociedad privada y no está obligada a rendir cuentas sobre las exportaciones de petróleo y derivados a Cuba. La decisión levanta críticas sobre la opacidad y la rendición de cuentas en la empresa estatal, en un contexto de creciente preocupación por la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública.

Petróleos Mexicanos ( Pemex ) ha respondido a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, argumentando que su filial Gasolinas Bienestar , utilizada para la exportación de crudo y combustibles a Cuba , es una sociedad mercantil de derecho privado y, por lo tanto, no está obligada a transparentar datos.

La compañía petrolera, basándose en el artículo 63 de la Ley de la Empresa Pública del Estado y el artículo 117 de la misma ley, sostiene que esta entidad no se considera un sujeto obligado en materia de transparencia. Esta respuesta se refiere específicamente a los envíos de petróleo y derivados a Cuba desde julio de 2023. Esta postura contradice el artículo 6 de la Constitución, el cual estipula que los sujetos obligados deben preservar sus documentos para rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus objetivos y los resultados obtenidos. Esta situación plantea dudas sobre la rendición de cuentas y el acceso a la información pública relacionada con las operaciones de Pemex y sus filiales, especialmente en el contexto de las exportaciones de hidrocarburos.\La negativa de Pemex a revelar información sobre Gasolinas Bienestar ha generado críticas por parte de expertos en transparencia y organizaciones civiles. El director de una organización no gubernamental, subrayó la importancia de la presión social para garantizar la transparencia en una empresa que, en teoría, pertenece a todos los mexicanos. Señaló que a los ciudadanos les debería importar cómo se administra una empresa de tal magnitud. Por su parte, Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de regulación en el centro México Evalúa, opinó que las acciones de opacidad por parte del gobierno, incluyendo esta situación, son preocupantes y podrían estar vinculadas a estrategias implementadas desde la reforma energética de 2013-2014, que permitieron a Pemex constituir empresas que no reportan resultados y ocultan información. Se menciona el caso de una firma creada para recibir aportaciones, que prometió 8 mil millones de dólares y que actualmente tiene un valor cercano a los 21 mil millones. Transparencia Mexicana advierte que esta opacidad enciende focos rojos sobre una privatización de facto de la empresa, lo que alejaría a la dirección de la rendición de cuentas. El enfoque en la transparencia es crucial para la rendición de cuentas, ya que las empresas que operan con fondos públicos deben ser responsables ante los ciudadanos, quienes tienen el derecho a conocer cómo se gestionan los recursos y las operaciones de la empresa.\La situación actual de Pemex y su manejo de la información refleja un desafío más amplio en cuanto a la transparencia gubernamental. Se observa una tendencia a la reserva de información y a la catalogación de datos como confidenciales, a menudo con argumentos debatibles. El flujo constante de información a través de diversos canales ha saturado a los ciudadanos, dificultando que encuentren la información que necesitan para exigir rendición de cuentas. Los expertos en transparencia sugieren que es fundamental fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y garantizar que la información relevante sea accesible y comprensible para el público. En este contexto, se destaca la importancia de la labor de los organismos de transparencia y del Poder Judicial, quienes pueden obligar a las empresas a entregar información. Sin embargo, la presión social sigue siendo un factor clave para asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones de transparencia. Es fundamental que los ciudadanos, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil continúen exigiendo rendición de cuentas y denunciando cualquier intento de opacidad que impida el acceso a la información pública. EL UNIVERSAL invita a sus lectores a mantenerse informados a través de diversos canales, incluyendo su plataforma de WhatsApp, para estar al tanto de las noticias relevantes y los temas de interés público





