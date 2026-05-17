Pemex suffers $478 million loss under Rodríguez Padilla, predecessor left $954 million hole

Petróleos Mexicanos (Pemex) has suffered a loss of almost half a billion dollars under the management of engineer Víctor Rodríguez Padilla, while its predecessor left a hole of twice as much. The financial statements of the company indicate that it accumulated a net loss of 478 million dollars between October 1, 2024 and March 31, 2023. This loss exceeds the budget of 466 million dollars approved for the Secretariat of Public Education (SEP) last year, and triples the 158 million dollars allocated to the Secretariat of National Defense (Sedena) in 2025. However, the predecessor of Rodríguez Padilla, engineer Octavio Romero Oropeza, delivered a net deficit of 954 million dollars also in a year and a half, between January 1, 2019 and June 30, 2020. Romero Oropeza was in charge of Pemex throughout the previous sexennium and had to deal with the collapse of oil prices caused by the Covid-19 pandemic in 2020.

Petróleos Mexicanos ( Pemex ) ha sufrido un daño de casi medio billón de pesos durante la gestión del ingeniero físico Víctor Rodríguez Padilla , aunque su antecesor dejó un hoyo dos veces más grande.

Los estados financieros de la compañía indican que acumuló una pérdida neta de 478 mil millones de pesos entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de marzo pasado. Para ponerlo en perspectiva, Pemex perdió con Rodríguez Padilla el equivalente al presupuesto aprobado en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores durante 2025, por 483 mil millones de pesos.

El daño supera el presupuesto de 466 mil millones que se aprobó para la Secretaría de Educación Pública (SEP) el año pasado, y triplica los 158 mil millones que se asignaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2025. Sin embargo, el predecesor de Rodríguez Padilla, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza entregó un quebranto neto de 954 mil millones de pesos también en año y medio, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020.

Romero Oropeza estuvo al frente de Pemex durante todo el sexenio pasado y tuvo que lidiar con el desplome de los petroprecios que provocó en 2020 el confinamiento por la pandemia de Covid-19. Analistas de Banamex opinaron que el desempeño financiero de Pemex continúa siendo altamente sensible a factores exógenos como la evolución del peso ante el dólar y el régimen fiscal.

Mediante su Examen de la Situación Económica de México del primer trimestre de 2026, destacaron los apoyos gubernamentales, ya que el año pasado Pemex recibió transferencias y estímulos fiscales por alrededor de 395 mil millones de pesos. Excluyendo estos ingresos, estimaron que la petrolera habría registrado una pérdida por 440 mil millones.

La empresa también recibió más de 200 mil millones de pesos a través de mecanismos como notas precapitalizadas por parte de la banca de desarrollo para fortalecer su liquidez y pagar a proveedores.

"Pemex utiliza a sus proveedores como fuente de financiamiento implícita para sostener operaciones, ya que el flujo generado por la propia empresa es insuficiente para pagar sus obligaciones", concluyeron en el banco que comenzará a dirigir Edgardo del Rincón el próximo 1 de junio. Rodríguez Padilla tomó las riendas de Pemex con una plataforma de producción de petróleo crudo de 1.48 millones de barriles diarios y dejó la dirección extrayendo 1.36 millones, una disminución de 8.1% en año y medio.

En cambio, la elaboración de gasolinas pasó de 284 mil barriles diarios a 402 mil barriles, un repunte de 42% en el mismo periodo. La directora de análisis económico y financiero en Banco Base, Gabriela Siller, recordó que Pemex ya no tiene grado de inversión por parte de las agencias Fitch y Moody’s.

"Si Pemex fuera una empresa privada, ya habría vendido los activos no rentables para pagar parte de la deuda y disminuir los costos operativos", opinó Siller





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