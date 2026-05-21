Penalidad incrementada para fraudes electrónicos en Ciudad de México

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia (CAPJ) y la promotora de esta iniciativa, Penny Morris, han propuesto una pena incrementada para aquellos que realicen fraudes electrónicos en Ciudad de México, donde se ha convertido en una de las amenazas más extendidas y dañinas, afectando a individuos, empresas y la estabilidad de la capital.

Esta pena se incrementará hasta en una mitad cuando la víctima sea persona con discapacidad o persona mayor para castigar con una pena de tres a seis años de prisión a quien, mediante engaño digital consistente en la creación o uso de mensajes, páginas electrónicas, dominios, aplicaciones o cualquier otra interfaz tecnológica que simule ser legítima, induzca a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación, con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero o para causar un perjuicio.

Esta pena se incrementará hasta en una mitad cuando la víctima sea persona con discapacidad o persona mayor para castigar con una pena de tres a seis años de prisión a quien, mediante engaño digital consistente en la creación o uso de mensajes, páginas electrónicas, dominios, aplicaciones o cualquier otra interfaz tecnológica que simule ser legítima, induzca a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación, con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero o para causar un perjuicio





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