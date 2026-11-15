Descubre las fechas exactas para la dispersión de la Pensión Bienestar en noviembre 2026 tras la pausa por el puente festivo. Consulta los montos y quiénes reciben el dinero.

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar deben tomar nota de las fechas oficiales de pago para el bimestre noviembre-diciembre 2026. Aunque existía la preocupación generalizada de que el dinero no llegaría debido a la interrupción reciente, el gobierno ha confirmado que los depósitos reanudarán su curso normal.

Reanudación de pagos tras pausa por festivo

La suspensión temporal de los depósitos se debió exclusivamente a que el fin de semana correspondía a un puente festivo por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Esto obligó a pausar la sexta dispersión del calendario oficial, la cual estaba programada originalmente para el sábado 14 de noviembre de 2026. Es fundamental aclarar que esta pausa administrativa no implica la pérdida de los recursos asignados a cada pensionado.

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El dinero que no fue depositado el día previsto se entregará en las fechas alternativas establecidas por las autoridades competentes. Por lo tanto, los beneficiarios no deben preocuparse por la validez de su pago, ya que se ha garantizado que todos los recursos llegarán a sus cuentas en los días correspondientes a la reprogramación.

Fechas exactas según primer apellido

El calendario oficial de dispersión establece un orden específico basado en la inicial del primer apellido de cada receptor para evitar saturación en los sistemas bancarios. Los ciudadanos con primer apellido que comienza con las letras P y Q podrán retirar o verificar su depósito el viernes 20 de noviembre de 2026.

Por otro lado, los beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras T, U o V tendrán la disponibilidad de sus fondos el jueves 26 de noviembre de 2026. Estas fechas específicas son las únicas válidas para la reanudación de los pagos del mes de noviembre en el marco de las pensiones sociales actuales.

Montos oficiales para noviembre-diciembre

El importe económico que recibirán los beneficiarios corresponde al bimestre noviembre-diciembre 2026. El monto establecido para la Pensión Bienestar dirigida a personas con discapacidad asciende a 3,300 pesos mexicanos.

Es importante destacar que esta cantidad representa una parte del paquete de apoyos sociales que incluye diversas modalidades de pensiones. Los fondos provienen de recursos federales administrados bajo la supervisión del Gobierno de México, específicamente a través de instituciones como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Contexto sobre la suspensión y derechos

La información ha sido verificada y publicada por Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., entidad que ha mantenido una comunicación constante con los fuentes oficiales del gobierno. La empresa ha reiterado que está prohibido el uso o reproducción total o parcial de sus notas sin autorización expresa, garantizando la veracidad de los datos publicados.

Los ciudadanos pueden estar seguros de que la pausa fue una medida logística y no financiera. Todos los derechos reservados de los pensionados están protegidos por la ley, asegurando que reciban el total de lo asignado en sus respectivas cuentas bancarias o puntos de dispersión autorizados.