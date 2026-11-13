Pensión Bienestar: pago de 6,450 pesos en Tarjeta Bienestar el 11 de noviembre de 2026

Revisa quiénes reciben el pago de 6,450 pesos de la Pensión Bienestar el 11 de noviembre de 2026 y el calendario de inscripción del 9 al 14 de noviembre.

La Pensión Bienestar vuelve a estar en el centro de la atención, ya que el pago de 6,450 pesos en la Tarjeta Bienestar está programado para el miércoles 11 de noviembre de 2026. Según el planteamiento de la nota, el depósito corresponde al último pago del año de la pensión para adultos mayores y para mujeres de 60 a 64 años y más.

Al mismo tiempo, se mantiene abierto el periodo de inscripción al apoyo Bienestar de 30 a 64 años, que se realiza del 9 al 14 de noviembre de 2026. El trámite se organiza por el primer apellido de cada solicitante, por lo que cada persona debe revisar en qué fecha le corresponde acudir.

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Cómo funciona la inscripción por primer apellido

La inscripción al apoyo Bienestar de 30 a 64 años se escalona por la inicial del primer apellido. Durante esta última semana del periodo, les toca registrarse a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y o Z.

Para quienes tengan un apellido que comience con esas letras, la fecha límite es el sábado 14 de noviembre de 2026, día en que, de acuerdo con la nota, todas las personas pueden registrarse al apoyo. Revisar el calendario con anticipación ayuda a evitar filas innecesarias en los módulos.

Quiénes pueden inscribirse y dónde hacerlo

Las inscripciones a este apoyo también aplican para adultos mayores de 65 años y más, así como para personas con discapacidad de 0 a 64 años. La nota indica que las personas en estos grupos deben tener en cuenta los requisitos que ya se han publicado en otros textos del mismo medio.

Quien no sepa cuál es el Módulo Bienestar más cercano a su domicilio puede consultar la ubicación a través del enlace que acompaña la nota. Antes de acudir, conviene verificar que el apellido corresponda al día asignado y llevar la documentación que solicite el módulo.

Qué significa el pago para los beneficiarios

El depósito de 6,450 pesos se hará en la Tarjeta Bienestar el 11 de noviembre de 2026, según la fecha indicada en el título de la nota. Para las mujeres de 60 a 64 años y los adultos mayores que reciben la pensión, esta fecha marca el cierre de los pagos correspondientes a este año.

Para los solicitantes del apoyo de 30 a 64 años, el registro dentro de la semana del 9 al 14 de noviembre de 2026 es el paso que determina si pueden avanzar en el proceso. Por ello, la fecha de inscripción por apellido es el dato más importante para planear el trámite sin contratiempos.