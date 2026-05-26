Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: Fechas de Pago y Acceso a Sucursales

El Gobierno Federal ha iniciado el pago de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores en mayo, beneficiando a casi 13 millones de afiliados. Los beneficiarios pueden consultar su saldo desde casa a través de la app del Banco del Bienestar y localizar sucursales de forma sencilla mediante un mapa interactivo.

El Gobierno Federal ha iniciado el pago de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores en mayo, beneficiando a casi 13 millones de afiliados. Sin embargo, existen dudas sobre las fechas en que cada beneficiario recibirá su dinero.

El calendario oficial indica que los pagos se realizarán de acuerdo con la primera letra del apellido del beneficiario, siendo el tercer pago del bimestre de mayo-junio. Este calendario también aplica a los programas sociales de Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y Pensión Madres Trabajadoras. Los beneficiarios pueden consultar su saldo desde casa a través de la app del Banco del Bienestar, descargando la aplicación y siguiendo los pasos para verificar su depósito en tiempo real.

Además, la Secretaría del Bienestar ha habilitado un sistema digital para localizar sucursales de forma sencilla mediante un mapa interactivo. El proceso es intuitivo y permite encontrar la sucursal más cercana. También se proporciona un listado de sucursales principales por estado de la república, facilitando el acceso a los beneficiarios.

Es importante destacar que el calendario de pagos también incluye fechas para los próximos pagos en 2026, siendo el cuarto depósito en julio, el quinto en septiembre y el sexto en noviembre. Los beneficiarios pueden consultar su saldo y planificar sus gastos según sus necesidades





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