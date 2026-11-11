Pensión Hombres Bienestar: fechas de registro de la segunda convocatoria en CDMX

El registro de la segunda convocatoria de la Pensión Hombres Bienestar en CDMX corre del 7 al 20 de noviembre, con apoyos de 3,000 pesos bimestrales.

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las últimas fechas de registro para la Pensión Hombres Bienestar correspondiente a la segunda convocatoria de octubre-noviembre de 2026. El programa busca fortalecer la seguridad y la autonomía económica de los hombres de 60 a 64 años de edad que residen en la capital del país. De acuerdo con la información oficial, el periodo de registro inició el sábado 7 de noviembre y concluirá el viernes 20 de noviembre.

El trámite es realizado por personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), en coordinación con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) de la Ciudad de México. La jornada de inscripción se desarrolla mediante visitas domiciliarias casa por casa, por lo que las personas interesadas no necesitan acudir a módulos de atención ni consultar páginas de internet para completar el proceso.

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Cómo funciona el registro casa por casa

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) y la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) son las dependencias responsables de llevar el registro hasta el domicilio de los solicitantes. Ambas instituciones trabajan de forma conjunta para realizar las visitas dentro del periodo establecido, que va del sábado 7 de noviembre al viernes 20 de noviembre.

Quienes ya hayan realizado el trámite previamente en agosto u octubre no necesitan volver a hacerlo, según lo indicado por las autoridades capitalinas. Esta disposición evita duplicar registros de personas que ya forman parte del proceso de inscripción del programa.

Requisitos y documentos necesarios para inscribirse

Para formar parte de la Pensión Hombres Bienestar, la persona solicitante debe ser residente de la Ciudad de México y tener entre 60 y 64 años de edad al momento de realizar el registro. Los hombres de 63 y 64 años tienen preferencia de inscripción dentro del programa.

Quienes se registren deberán tener a la mano una identificación oficial con fotografía, como el INE, la credencial del INAPAM, la cartilla militar o la licencia de conducir. También se requiere un comprobante de domicilio no mayor a tres meses y la Clave Única del Registro de Población (CURP), en caso de que este dato no sea visible en la identificación presentada.

Además de los documentos, el personal de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) entregará la solicitud de ingreso al programa, la cual debe ser llenada durante la visita para continuar con el proceso.

Monto del apoyo y entrega de la tarjeta

El apoyo económico de la Pensión Hombres Bienestar es de 3,000 pesos bimestrales. De acuerdo con información oficial, estos recursos se depositan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Una vez que el registro sea aprobado, las autoridades correspondientes citarán a las personas beneficiarias vía SMS o mediante su número de folio. La cita será en un módulo, en una fecha y horario específicos, para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar. Los solicitantes deben estar atentos a estos avisos para completar el proceso de incorporación al programa.