Pensionados del IMSS y ISSSTE recibirán pago de junio de 2026 en fechas distintas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informaron sobre las fechas de depósito de las pensiones correspondientes a junio de 2026. Los afiliados al ISSSTE podrán disponer de sus recursos a partir del viernes 29 de junio, mientras que los del IMSS los recibirán hasta el lunes 1 de julio. No se entregarán prestaciones adicionales, por lo que el monto corresponde únicamente a la cuantía de la pensión. Ambas instituciones emitieron recomendaciones para un retiro seguro y pusieron a disposición números de atención.

Si eres pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entonces esta nota te puede resultar de mucha utilidad pues te diremos quiénes son los trabajadores retirados que ya podrán cobrar el pago correspondiente el mes de junio de 2026 a partir de este viernes 29 de junio, además, te brindaremos información adicional sobre las pensiones que te puede ser de mucha utilidad.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se vieron obligados a realizar ligeras modificaciones en la fecha de pago de las pensiones correspondientes a junio de 2026 y esto se debe a que las fechas en las que normalmente hacen el depósito caerán en días bancarios inhábiles, lo cual, originó que algunos trabajadores retirados reciban su dinero de forma anticipada. Estos son los pensionados del IMSS y del ISSSTE que ya pueden cobrar el pago de junio.

Los pensionados que ya pueden cobrar el pago correspondiente a junio de 2026 son todos aquellos que se encuentran afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pues fue a partir de los primeros minutos de este viernes 29 de junio cuando se vio reflejado el depósito en sus cuentas, mientras que en el caso de los trabajadores retirados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán que esperar un poco más pues será hasta el lunes 1 de junio cuando reciban su pago en sus cuentas.

Esta diferencia se debe al ajuste del calendario bancario, ya que los depósitos programados originalmente caían en días no laborables, por lo que las instituciones anticiparon o postergan los pagos para asegurar que los recursos estén disponibles en días hábiles. Este es el monto que cobrarán los pensionados del IMSS y del ISSSTE en el depósito de junio.

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para el pago de las pensiones correspondientes a junio de 2026 no tienen previsto entregar el pago de alguna prestación adicional, lo que significa que los trabajadores retirados de ambas instituciones solo recibirán el monto equivalente a la cuantía de su pensión, cantidad que se determina dependiendo de la situación individual de cada trabajador al momento de su retiro. Es decir, no habrá bonos ni pagos extraordinarios este mes, únicamente la pensión mensual que les corresponde según su historial laboral y la modalidad de jubilación que hayan seleccionado.

Cada pensionado debe consultar su estado de cuenta para confirmar el depósito exacto. Cobra el dinero de tu pensión de forma segura, sigue estas recomendaciones.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) emitieron una serie de recomendaciones con la intención de ayudar a que sus trabajadores retirados cobren el dinero de su pensión de la forma más segura posible y entre estas medidas se destaca el acudir acompañado a realizar el retiro de dinero en efectivo para evitar ser víctima de cualquier tipo de abuso. Por otra parte, también se recomienda disminuir el uso de dinero en efectivo y sustituirlo por el uso de la tarjeta de cobro, con la cual, se pueden efectuar pagos y domiciliar el pago de depósitos, así como hacer compras por internet.

Para finalizar, es importante mencionar que, en caso de tener dudas sobre el funcionamiento de las pensiones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puso a disposición el 800 623 2323, mientras que los trabajadores retirados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrán comunicarse al 55 5062 0555 donde podrán aclarar todas sus inquietudes. Estas medidas buscan reducir riesgos de robos o fraudes, y facilitar el acceso a los recursos mediante canales electrónicos.

En resumen, los pensionados del ISSSTE ya tienen disponible su pago desde el 29 de junio de 2026, mientras que los del IMSS deberán esperar hasta el 1 de julio. No se incluyen montos adicionales. Se exhorta a los jubilados a utilizar la tarjeta de pensión y a contactar a las instituciones para cualquier aclaración





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